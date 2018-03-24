Ещё
В Китае заявили о готовности защищать национальные интересы в сфере торговли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае заявили о готовности защищать национальные интересы в сфере торговли 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Китай полностью готов и имеет все возможности для защиты своих национальных интересов в сфере торговли. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонного разговора с министром финансов США Стивеном Мнучином. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на агентство «Синьхуа».
«Китай полностью готов и имеет достаточно сил, чтобы защищать свои национальные интересы, при этом рассчитывает, что обе стороны будут придерживаться рациональной позиции», — заявил Хэ.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал НСН «экономическую войну» Соединённых Штатов и Китая.
RT на русском: последние новости
ЦБ дал оценку текущему уровню безработицы в России Китай собирается утвердить пошлины на ряд импортируемых из США товаров Опрос: более 50% немецких предпринимателей выступают за отмену антироссийских санкций
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов821
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам34
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось45
Набиуллина взялась за пенсии278
Сербы припомнили НАТО бомбардировки35
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение