В Китае заявили о готовности защищать национальные интересы в сфере торговли 

Китай полностью готов и имеет все возможности для защиты своих национальных интересов в сфере торговли. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонного разговора с министром финансов США Стивеном Мнучином. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на агентство «Синьхуа».
«Китай полностью готов и имеет достаточно сил, чтобы защищать свои национальные интересы, при этом рассчитывает, что обе стороны будут придерживаться рациональной позиции», — заявил Хэ.
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