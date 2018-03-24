В Китае заявили о готовности защищать национальные интересы в сфере торговли

Китай полностью готов и имеет все возможности для защиты своих национальных интересов в сфере торговли. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонного разговора с министром финансов США Стивеном Мнучином . Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Китай полностью готов и имеет достаточно сил, чтобы защищать свои национальные интересы, при этом рассчитывает, что обе стороны будут придерживаться рациональной позиции», — заявил Хэ.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».