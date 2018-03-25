Схватка США и КНР испортит миру нефтяную «малину»

Схватка США и Китая испортит миру нефтяную «малину»

Нефтяной рынок болезненно воспринял очередное «сражение» США Китая в торговой войне, которую затеял американский президент Дональд Трамп . В среду цены на нефть резко снизились. К середине дня стоимость барреля эталонной марки Brent падала ниже двухнедельного минимума (более чем на 2%), правда к вечеру отыграла большую часть потерь.

Гонка пошлин

Основным поводом для распродажи послужила свежая порция новостей из Вашингтона и Пекина о планах по дальнейшему построению торговых баррикад. Накануне Белый дом объявил о намерении обложить пошлинами в 25% свыше 1300 китайских товаров. В администрации Трампа подсчитали, что это принесет Китаю ежегодные убытки примерно в 50 миллиардов долларов.

Госсовет КНР в долгу не остался и в среду уведомил воинственных партнеров о том, что в таком случае введет 25-процентные пошлины на 106 наименований американской продукции, в числе которых соевые бобы, автомобили, самолеты и химическая продукция. По данным китайского торгового ведомства, в прошлом году импорт этих товаров из США составил те же 50 миллиардов долларов.

Ранее обе страны обменялись пошлинами на 128 товаров. Зачинщиком выступил Вашингтон, но вполне предсказуемый зеркальный ответ Пекина вызвал раздражение в Белом доме. При этом поначалу Китай пытался найти мирное решение проблемы дисбаланса в торговле с США, который так нервирует Трампа. В частности, по данным некоторых СМИ, предлагалось заменить импорт ряда товаров (например, полупроводников) из соседних азиатских стран американскими аналогами.

По данным Reuters, профицит торговли Китая с США в 2017 году составил 375 миллиардов долларов. Трамп призвал снизить этот показатель на 100 миллиардов долларов. Но истинная цель, судя по всему, несколько иная.

Следуя своим предвыборным обещаниям, американский президент пытается вернуть в США производственные мощности национальных компаний. Налоговые реформы особого эффекта не дали, и теперь вместо пряников в ход пошел кнут. Недаром Вашингтон вводит пошлины именно на высокотехнологичные товары, которые производят в основном на китайской территории глобальные корпорации, такие, как Apple

Тревожные ожидания

Нарастающее напряжение в отношениях двух крупнейших мировых экономик закономерно беспокоит инвесторов. Об этом свидетельствует наметившийся в последнее время рост цен на золото, которое традиционно рассматривается как «тихая гавань» в период экономической турбулентности. А интерес к рисковым активам, к числу которых относится и нефть, в такие периоды снижается.

«Торговая война может привести к замедлению роста мировой торговли и мировой экономики, что теоретически может негативно сказаться и на спросе на нефть», — пояснил «Ридусу» начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Риск падения цен в этом случае серьёзен, считает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев . «Спад будет больше, гораздо больше, чем уменьшение фактического спроса, это угроза ухода цен к 50 долларам за баррель», — прогнозирует он.

Торговая война начала частично давить на юань: китайский Центробанк понемногу его ослабляет, отмечает аналитик БКС Экспресс Иван Копейкин . А поскольку Китай является основным потребителем нефти, в перспективе это тоже может привести к снижению спроса на черное золото: чем дешевле стоит валюта, тем потенциально меньше углеводородов на нее можно приобрести.

Вместе с тем, пока эксперт не видит особых поводов для беспокойства. Тот же Китай продолжает стимулировать свою экономику дополнительными денежными вливаниями, что в долгосрочной перспективе окажет позитивное влияние на нефтяные котировки.

Также он отмечает, что запасы в США продолжают снижаться. На прошлой неделе сокращалось и количество буровых установок. Кстати, и сама агрессивная политика Трампа по всем фронтам может действовать на нефть разнонаправлено: ослабляя ее позиции с одной стороны и поддерживая с другой. В частности, достаточно велика вероятность, что будут возвращены санкции против Ирана . Это станет приятным сюрпризом для нефти, поскольку может очень сильно ударить по ее предложению на мировом рынке.

Наконец, страны ОПЕК продолжают выполнять свои обязательства по ограничению добычи. «Поэтому в принципе пока для нефти все складывается достаточно неплохо», — резюмирует Копейкин.

Еще один повод для роста цен на нефть — драматичное падение ее добычи в Венесуэле. В феврале страна производила 1,6 миллиона баррелей в сутки, тогда как еще в январе 2016 года этот показатель был в полтора раза больше — 2,3 миллиона баррелей. По прогнозу МЭА , в текущем году он может сократиться еще до 1,4 миллиона баррелей, а к 2020 году — до 1,1 миллиона.

Этот фактор может оказать позитивное влияние не только на черное золото, но и на другие нефтедобывающие страны, в том числе из ОПЕК+. Они смогут более гибко строить свою стратегию и даже нарастить производство, полагают эксперты аналитического центра при правительстве РФ

По их мнению, снижение добычи нефти в Венесуэле позволит тем странам ОПЕК, которые удерживают свое производство ниже выделенных им в рамках соглашения квот, постепенно вернуть его к этим уровням или даже незначительно их превысить, не слишком опасаясь негативного влияния на состояние мирового рынка нефти.

«Здесь действительно есть очень большое поле для манёвра членов ОПЕК+: падение добычи в Венесуэле составило практически 1/3, около 32 млн тонн в годовом выражении, так что прочие участники могут даже наращивать добычу, в сумме соглашение сейчас существенно перевыполняется», — согласен с коллегами Деев.

Другие эксперты оценивают перспективы этого «раздела» более осторожно. «Венесуэла вряд ли согласится на использование ее квоты другими странами, но этот вопрос будет обсуждаться на июньском заседании ОПЕК и нельзя исключать, что повышенную квоту может получить Россия и работающая в Венесуэле компания Роснефть », — отмечает Суверов.

Но в любом случае, сокращение предложения в Венесуэле благоприятно для других нефтедобывающих стран, поскольку оказывает положительное влияние на цену черного золота.