Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа

Мировые финансовые рынки последние несколько дней трясло, и причиной этому стали экспрессивные заявления президента США по поводу торговых отношений с Китаем . Казалось бы, все это должно сказываться на рубле — однако его состояние оказалось на редкость стабильным. С чем связана такая устойчивость российской валюты?

Дональд Трамп на этой неделе устроил настоящее политическое представление — и все это явно для того, чтобы еще больше надавить на Китай. Сначала США ударили пошлинами на китайские сталь и алюминий. Китай в ответ ввел пошлины на американские товары объемом в 3 млрд долларов. Но это оказалось лишь началом.

В понедельник Трамп опубликовал список 1300 китайских товаров, на которые будут введены пошлины. Пекин молниеносно ответил своим списком товаров из США. Это вызвало волнения на американских и мировых рынках. Затем от Трампа последовало примиряющее заявление о проведении переговоров с Пекином, рынки успокоились и стали восстанавливаться. Однако Трамп их вновь обвалил в пятницу, заявив: «Я дал инструкции представителю США на торговых переговорах рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет 100 млрд долларов, и подготовить список такой продукции».

В итоге 2 и 4 апреля американский индекс S&P500 опускался с 2650 до 2550, а в четверг восстановился на обещаниях о переговорах до более высокого уровня 2670. В пятницу после очередного сигнала от Трампа спускался до 2620. Многие теряются в догадках, зачем это президенту США?

«Причина столь переменчивого поведения Дональда Трампа в значительной мере связана с его психологическими особенностями. Это эксцентричный миллиардер и шоумен, сторонник радикальных мер, предпочитающий играть с размахом. Он любит внешние эффекты и склонен делать громкие заявления ради красного словца», — считает старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» Виталий Манжос. Подобную манеру заметно оттеняет хладнокровный и неспешный китайский стиль ведения переговоров, добавляет он.

«Это такой жесткий переговорный стиль Трампа, которого он привык придерживаться, чтобы выторговать для себя лучшие условия. Конечно, он действует грубовато, и порой бывает слишком резок в своих выступлениях, однако не исключено, что это позволит ему частично добиться своих целей», — считает шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Петр Пушкарев. «Это как с Северной Кореей : президенты несколько раз обменялись „любезностями“, а в итоге две Кореи начали интенсивно общаться между собой. Примерно в том же ключе Трамп хочет принудить к переговорам и Китай», — добавляет он.

Излюбленный прием Трампа сработал в переговорах с Мексикой Канадой при пересмотре соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли. Однако Китай — это не Мексика и не Канада. И Пекин уже показал свою готовность бороться за свои интересы до конца и любой ценой.

А пока весь мир ждет, чем ответит Пекин на новую провокацию Трампа, российский рубль сохраняет невозмутимость. «Курс рубля продолжает двигаться так же спокойно, как и в последние 15 месяцев — с тех самых пор, как в ноябре 2016 состоялась сделка стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти», — говорит Пушкарев. В чем же залог устойчивости российской национальной валюты?

Парадоксально, но рубль спасает в том числе скромная доля России в объемах международной торговли. Куда опасней для рубля могло бы быть падение цен на нефть. Однако пока фьючерсы на нефть Brent пытаются преодолеть уровень в 70 долларов, а к середине года Brent может стоит в диапазоне 70-80 долларов за баррель, считает Виталий Манжос. И для рубля, и для пополнения российского бюджета такие цены — уже огромное благо.

Свою стабилизирующую роль до поры до времени играет и приток средств нерезидентов в российские облигации, добавляет Виталий Манжос. На последнем аукционе в эту среду спрос на 10-детние российские бумаги, например, превысил предложение почти в семь раз.

«Как правило, на еженедельных аукционах Минфина спрос на российские облигации в два-три раза превышает предложение. Но в целом приток денег от российских и иностранных инвесторов в последние два года — величина стабильная. Но есть вероятность, что в рамках перераспределения мировых финансовых потоков Россия немного выиграет. Если фонды будут готовы направить часть денег в российские бумаги — но не на фондовый рынок, а именно в государственные и корпоративные облигации, по которым выплаты обеспечены госрезервами более чем в 450 млрд долларов, и не зависят от темпов роста российской экономики или от прибыли отдельных, пусть и крупных компаний», — рассуждает Пушкарев.

По мнению эксперта, рубль в ближайшие месяцы продолжит колебаться в коридоре 56-60 за доллар.

«С учетом сохраняющегося тренда более высоких цен по нефти и относительно слабого спроса во всем мире на доллар, а американская валюта за год потеряла более 10% стоимости — у нас больше шансов увидеть со временем курс в 50 рублей за доллар, чем в 70 рублей»,

— считает Пушкарев.

Виталий Манжос ждет колебания в диапазоне 55-61 рублей за доллар в ближайшие три месяца, если, конечно, не будет ужесточения внешних санкций в отношении конкретных отечественных предприятий и российского финансового сектора. «Это может стать „спусковым крючком“ для резкого ослабления рубля. В таком случае обменный курс доллара для начала может уйти в район 63-66 рублей», — предупреждает он.

Новые санкции США, объявленные в пятницу, против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников, уже нарушили покой российской валюты. К вечеру перед выходными доллар превысил 58 рублей. Однако курс рубля по-прежнему остается в ожидаемом коридоре до 60-61.