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В Ростове самый низкий уровень безработицы по области
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В Ростове самый низкий уровень безработицы по области 

Деловое сообщество 1 час назад
Об этом рассказал заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Дмитрий Чернышов на заседании Коллегии, в четверг, 22 марта.
Дмитрий Чернышов также представил итоги социально-экономического развития города за минувший год.
Так, в 2017 году в экономике и социальной сфере города Ростова-на-Дону сохранилась положительная динамика по ряду основных направлений деятельности. Индекс промышленного производства составил 112,1%. Объем отгруженных товаров собственного производства крупных и средних организаций города Ростова-на-Дону вырос на 4% и составил 442,4 млрд рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий города Ростова-на-Дону за 2017 год составила 33,7 тыс. рублей. Заработная плата работников бюджетной сферы достигла плановых значений, установленных в майских Указах Президента РФ.
Демографическая ситуация характеризуется снижением числа родившихся и числа умерших. Уровень смертности снизился на 5,9%. Естественный прирост населения составил 76 человек.
Объем построенного жилья составил 1 118 тыс. кв. м., темп роста составляет 100,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
— Все социальные обязательства перед населением города Ростова-на-Дону за отчетный период мы выполнили своевременно и в полном объеме. В 2018 году будем работать над увеличением показателей во всех направлениях, — подытожил свое выступление Дмитрий Чернышов.
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