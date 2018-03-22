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Рост производительности труда в Ленобласти за год составил 27%
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Рост производительности труда в Ленобласти за год составил 27% 

Ivyborg.ru 1 час назад
«Майские указы» Владимира Путина планомерно выполняются в Ленобласти. По итогам 2017 года выполнено 30 ключевых «майских» показателей, в том числе такие важные приоритеты как рост высокопроизводительных рабочих мест (9%), прирост объема инвестиций в основной капитал в соотношении к валовому региональному продукту (28%), увеличение индекса производительности труда (15%) и рост доходов населения (7,7%)
В соответствии с поручением главы государства, в регионе повышена заработная плата врачей и среднего медицинского персонала. Средние начисленные оклады в отрасли здравоохранения в 2017 году вдвое превысили средний уровень заработной платы по региону. Это привело к улучшению здоровья населения. Так, в Ленинградской области зафиксирована рекордно низкая младенческая смертность (4,6 на 1 000 рожденных), а средняя продолжительность жизни приблизилась к 72 годам.
В целом по экономике удалось добиться роста производительности труда на 27%, а также увеличения объема выпуска высокотехнологичной продукции на 15,4%.
В 2017 году количество поручений Президента Российской Федерации, находящихся на исполнении в Ленинградской области, увеличилось. Так, если в 2016 году на исполнении было 369 указаний, то в 2017 году — 412, рост составил 11,6%. При этом неисполненных поручений по итогам года нет.
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