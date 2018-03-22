ЕЦБ верит в дальнейшее усиление роста еврозоны

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Экономика еврозоны пользуется надежным ростом, который в ближайшей перспективе может опередить ожидания, говорится в регулярном экономическом бюллетене Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Штаб-квартира ЕЦБ во Франкфурте EPA/BORIS ROESSLER

Рынок труда продолжает демонстрировать «сильную динамику», растет частное потребление, растет экспорт, растут как инвестиции в строительство, так и инвестиции, не связанные со строительством, и все это указывает на надежную экономическую экспансию впереди, заявил ЕЦБ. "В целом, последние экономические показатели указывают на сильный темп роста в зоне евро, который, по прогнозам, будет расширяться в ближайшей перспективе несколько более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее", — говорится в бюллетене ЕЦБ, который во многом соответствует оценкой совета управляющих, которая была озвучена на мартовском совещании по вопросам политики. "Недавние события поддерживают идею постепенного восходящего тренда роста заработной платы и концепции постепенного наращивания внутреннего ценового давления", — добавили в ЕЦБ. Как писали «Вести. Экономика», по мнению большинства экономистов в опросе Reuters, импульс роста экономики в зоне евро достиг максимума. Экономические показатели региона были устойчивыми, и в 2017 году валовой внутренний продукт вырос на 2,5%, что является самыми быстрыми темпами роста с 3% в 2007 году. Но последний опрос 80 экономистов, проведенный с 26 по 28 февраля, показал, что экономика, как ожидается, потеряет часть этого импульса из-за укрепления евро, а инфляция, как ожидается, будет оставаться значительно ниже целевого уровня ЕЦБ в следующие два года. Более 70% из 51 экономиста, ответившего на отдельный вопрос, отметили, что пик роста в еврозоне уже пройден. "Мы ожидаем, что ежегодный рост ВВП немного снизится в этом году с очень высоких темпов IV квартала. Опросы (PMI) поддерживают эту точку зрения", — отметила Дженифер МакКунаун, главный европейский экономист Capital Economics. В то время как рост бизнеса в еврозоне был самым быстрым в течение более десяти лет в начале года, в прошлом месяце активность снизилась из-за укрепления курса европейской валюты, как показал опрос менеджеров по закупкам в частном секторе.