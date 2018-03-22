Европарадокс: британские инвесторы снижают госдолг России

Проведенный обмен евробондов позволит России сэкономить на процентах, которые выплачиваются по государственному долгу, и в целом макроэкономическая ситуация — в пользу России, говорит независимый экономический эксперт Антон Шабанов

В ближайшие два-три года внешний госдолг России может снизиться на $1,35 млрд благодарю проведенному обмену евробондов. Об этом сообщает Минфин.

"Проведение обмена способствовало формированию более сбалансированной структуры держателей суверенного долга России и повышению ликвидности рынка обращающихся суверенных еврооблигаций. В результате обмена объем выплат по государственному внешнему долгу России в 2018-2020 годах сократится на $1,35 млрд", — отмечает ведомство,

Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%.

"Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании", — сообщает Минфин

В пользу России

Что насчет обмена, это, разумеется, выгодно, — предыдущий выпуск был под более высокую процентную ставку, а нынешний позволит сэкономить на процентных выплатах, объясняет Антон Шабанов.

"Сам по себе маневр с обменом характеризует экономическую ситуацию в мире, а не непосредственно в России. Ставки по доходностям падают, если раньше можно было занять по более высоким, то теперь по более низким ставкам, перекредитовав тот самый займ. Это выгодно, текущая ситуация — в пользу России", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня»

"Деньги не пахнут"

Обмен евробондов позволит снизить объем государственного долга, те суммы, которые выплачивает государство в виде процентов. Сама сумма в глобальном смысле не изменится, но на процентных выплатах, которые считаются частью долга, мы сэкономим, пояснил Шабанов.

Касательно активности британских инвесторов, никакой связи с текущим международным политическим контекстом здесь нет.

"Существует выражение «Деньги не пахнут». Те доходы, которые дает российский рынок, для англосаксов привлекательны, считать деньги они умеют, поэтому как находились в нашем госдолге, так и будут там находиться, а различные контр— и санкционные меры скорректируют разве что их подходы к покупке — либо напрямую, либо через хедж или офшорные фонды", — сказал Антон Шабанов.

Как уже ранее отмечал глава Минфина Антона Силуанов, несмотря на неблагоприятный внешнеполитический фон, иностранные инвесторы продемонстрировали значительный интерес к новым российским долговым инструментам. Совокупный объём заявок на приобретение новых российских еврооблигаций превысил $7 млрд