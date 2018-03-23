Пауэлл преуменьшил значение прогнозов по ставке

Глава ФРС Джером Пауэлл. Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Он также минимизировал значение экономических прогнозов, которые формируют фон для ожиданий по ставке ФРС. В среду Пауэлл заявил, что это оценки отдельных представителей центробанка, которые не утверждены Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC). Он противопоставил их «одному решению» по ставке, которое Федрезерв принял на заседании.

“Он безусловно преуменьшил роль dot plots", — сказал главный экономист JPMorgan Chase & Co. по США Нью-Йорке Майкл Фероли, имея в виду прогнозы представителей регулятора по ставке.

Несмотря на комментарии Пауэлла, инвесторы по-прежнему «зациклены» на точечном графике прогнозов и пытаются понять, что он может означать для денежно-кредитной политики, заявил Фероли.

Как сообщали «Вести. Экономика», в среду Федрезерв, как и ожидалось, повысил ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1,5-1,75% годовых.

Регулятор повысил прогнозы роста ВВП США на этот и следующий годы. ФРС по-прежнему ожидает, что процентная ставка будет повышена еще два раза в 2018 году.

Заявление регулятора оказалось менее «ястребиным», чем ожидалось. Некоторые инвесторы полагали, что ФРС спрогнозирует еще три повышения ставки в этом году.

В то же время центробанк указал на по крайней мере одно дополнительное повышение в следующие два года. Согласно обновленным прогнозам к 2020 году ставка по федеральным фондам достигнет 3,4%.

Тем не менее гуру облигаций Билл Гросс не верит, что ФРС сможет поднять ставки так высоко, как регулятору хотелось бы в конечном счете.

"Рынок не верит в то, во что, по-видимому, верит ФРС с точки зрения того, насколько высоко они могут поднять ставки в будущем", — сказал Гросс в интервью CNBC.