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Минздрав: более 3 млрд рублей выделено на развитие сельской медицины в 2018 году
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Минздрав: более 3 млрд рублей выделено на развитие сельской медицины в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей выделено в 2018 году на развитие сельской медицины, приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а также на предоставление межбюджетных трансфертов. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
В послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения.
"В 2018 году из резервного фонда правительства РФ выделено 1 млрд 23 млн рублей для приобретения передвижных медицинских комплексов. Из резервного фонда правительства РФ выделяется бюджетное ассигнование в размере 2,2 млрд рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ", — сказала она на научно-экспертном совете при председателе Совета Федерации «Об основных направлениях законодательного обеспечения реализации послания президента РФ Федеральному собранию РФ».
Закупка комплексов проводится для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 тыс. человек. Ранее глава Минздрав России Вероника Скворцова заявила, что в ближайший год ведомство планирует построить 43 модульных ФАПа и четыре амбулатории общей практик.
Минздрав также подготовил проект ведомственной целевой программы развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений. Яковлева напомнила, что эта программа была 1 марта утверждена постановлением правительства.
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