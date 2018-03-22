В комитете Госдумы по бюджету и налогам поддержат повышение НДФЛ до 15% при введении прогрессивной шкалы

«Если данный подход будет дифференцированный от дохода, и мы оставим те категории лиц, которые сегодня платят 13%, при невысоких заработных платах, то тогда это будет абсолютно позитивное решение в связи с тем, что это будет дифференцированный подход по прогрессивной шкале налогообложения», — сказал Д. Юрков.

Он добавил, что предложенный вектор абсолютно верен. «Теперь нужно, чтобы он был дифференцирован по доходам», — подчеркнул депутат.

Ранее СМИ сообщали, что правительство РФ обсуждает вопрос повышения НДФЛ до 15%.

В комитете ГД по бюджету и налогам поддержат повышение НДФЛ до 15% при введении прогрессивной шкалы