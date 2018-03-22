В комитете Госдумы по бюджету и налогам поддержат повышение НДФЛ до 15% при введении прогрессивной шкалы 

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков («Единая Россия») поддержит идею о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с текущих 13% до 15% в случае применения дифференцированного подхода и введения прогрессивной шкалы налогообложения. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Если данный подход будет дифференцированный от дохода, и мы оставим те категории лиц, которые сегодня платят 13%, при невысоких заработных платах, то тогда это будет абсолютно позитивное решение в связи с тем, что это будет дифференцированный подход по прогрессивной шкале налогообложения», — сказал Д. Юрков.
Он добавил, что предложенный вектор абсолютно верен. «Теперь нужно, чтобы он был дифференцирован по доходам», — подчеркнул депутат.
Ранее СМИ сообщали, что правительство РФ обсуждает вопрос повышения НДФЛ до 15%.
В комитете ГД по бюджету и налогам поддержат повышение НДФЛ до 15% при введении прогрессивной шкалы