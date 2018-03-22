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Сенатор выступил за прогрессивную шкалу НДФЛ и отмену налогов малоимущим
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Сенатор выступил за прогрессивную шкалу НДФЛ и отмену налогов малоимущим 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников предлагает не повышать НДФЛ для всех категорий граждан, а ввести в России прогрессивную шкалу, освободив от налога малоимущих граждан.
Правительство России в настоящее время готовит предложения об изменениях налоговой системы, при этом власти уже заявляли, что нагрузку на бизнес увеличивать не планируют. Однако предложения об увеличении ставок тех или иных налогов периодически обсуждаются в кабинете министров. В частности, в четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения подоходного налога.
"Разговоры о повышении НДФЛ связаны, прежде всего, с потребностями региональных бюджетов в дополнительных доходах. Но если налог будет повышен по отношению ко всем категориям граждан, это будет несправедливо", — сказал Калашников РИА Новости в четверг.
Он предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, вообще освободив от уплаты налога тех, кто получает доходов в размере двух МРОТ и ниже, а для самых обеспеченных максимальная ставка может составить 30%.
"У нас средняя зарплата по России — 32 тысячи рублей. Для получающих такую заработную плату можно оставить налог в 13%. Для тех, кто ежегодно получает до 1 миллиона рублей — 15%, до полутора миллионов рублей — 18%, до 2 миллионов рублей — до 20%", — сказал парламентарий.
"Для тех граждан, кто получает бесконечно много, максимальная ставка может составить 30%, больше нецелесообразно", — заключил он.
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