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Щетинин: экспорт продовольствия из России может превысить импорт через 4 года
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Щетинин: экспорт продовольствия из России может превысить импорт через 4 года 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Михаил Щетинин, сообщили в пресс-службе парламентария.
«Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объём продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции», — сказал он на парламентских слушаниях, посвящённых актуальным вопросам развития мясного и молочного скотоводства.
Также он добавил, что Россия должна нарастить экспорт товаров высокого передела и повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами. При этом Щетинин добавил, что руководство страны в последние годы сделало очень многое для поддержки АПК.
«Руководством страны приняты беспрецедентные меры поддержки АПК, направленные на то, чтобы наше сельское хозяйство стало более конкурентоспособным как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — сказал он.
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