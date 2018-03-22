Щетинин: экспорт продовольствия из России может превысить импорт через 4 года

«Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объём продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции», — сказал он на парламентских слушаниях, посвящённых актуальным вопросам развития мясного и молочного скотоводства.

Также он добавил, что Россия должна нарастить экспорт товаров высокого передела и повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами. При этом Щетинин добавил, что руководство страны в последние годы сделало очень многое для поддержки АПК.

«Руководством страны приняты беспрецедентные меры поддержки АПК, направленные на то, чтобы наше сельское хозяйство стало более конкурентоспособным как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — сказал он.