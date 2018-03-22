«Газпром» обжаловал решение Стокгольма по спору с Украиной

«Газпром» частично обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с «Натфогазом»

«21 марта 2018 года «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставке», — говорится в сообщении. Компания «Газпром» подала в Апелляционный суд округа Свеа ( Швеция ) ходатайство о частичной отмене решения арбитража Стокгольма по спору с «Натфогазом» Украины на поставку газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «Газпрома».

Уточняется, что ходатайство подано по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьёзных процессуальных ошибок.

Ранее сообщалось, что «Газпром» готовит иск к Киеву в международный арбитраж по взысканию антимонопольного штрафа.