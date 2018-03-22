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«Газпром» обжаловал решение Стокгольма по спору с Украиной
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«Газпром» частично обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с «Натфогазом» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания «Газпром» подала в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене решения арбитража Стокгольма по спору с «Натфогазом» Украины на поставку газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «Газпрома».
«21 марта 2018 года «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ходатайство подано по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьёзных процессуальных ошибок.
Ранее сообщалось, что «Газпром» готовит иск к Киеву в международный арбитраж по взысканию антимонопольного штрафа.
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