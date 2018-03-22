Дворкович рассказал о вероятности повышения НДФЛ 

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил повышение НДФЛ с 13% до 15% и снижение налогообложения граждан РФ с низкими доходами. Но он посоветовал не читать «советских» газет, в которых утверждается, что власти приняли решение по повышению НДФЛ.
Фото сайта «Смоленская торгово-промышленная палата».
Студенты попросили Дворковича прокомментировать сегодняшнюю статью газеты «Ведомости», в которой утверждается, что «консенсус достигнут» в вопросе повышения НДФЛ. Он дал совет студентам цитатой профессора Преображенского из произведения Булгакова — «Не читайте советских газет по утрам». Дворкович развеял слухи, что решение принято. Выступая перед студентами в РЭУ имени Плеханова вице-премьер отметил, что обсуждения налоговой оптимизации идут давно. И то, что газеты преподносят как сенсацию, таковой не является. В разных странах периодически оптимизируется налогооблажение. Обсуждение давно идет и в РФ, но если решение будет принято по повышению НДФЛ, то дополнительные доходы могут потрачены на образование и здравоохранение.
Дворкович:
"Уже достаточно давно — и это не было секретом — идет обсуждение разных предложений по будущей налоговой политике на ближайшие годы, самые разные темы обсуждались. Одна из тем, которая обсуждалась — это небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума, то есть снижение налогообложения людей с низкими доходами. Это число — 13% — тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу, мы жили с 13% налогом достаточно долго и если дополнительные 2% будут направляться например на здравоохранение, это точно будет в плюс". Дворкович считает, что повышение НДФЛ до 15% спровоцирует уход от налогов в иные юрисдикции. «Я не думаю, что разница между 13% и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции. Тем не менее надо, конечно, все просчитать, продумать аккуратно прежде чем принять законодательное решение», — отметил вице-премьер. «Если такое предложение будет официально внесено — я не знаю, внесено оно или нет — оно должно обсуждаться в правительстве, в парламенте, а окончательное решение примет президент», — отметил Дворкович. Повышение НДФЛ добавит доход в размере 0,3-0,5% ВВП Повышение налога на доходы физических лиц до 15% с 13% может дать прирост доходов бюджета в размере 0,3-0,5% ВВП, подсчитал эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. «Сейчас НДФЛ дает 10-11% доходов консолидированного бюджета. Если ставка повышается на 2 процентных пункта, это может дать прирост доходов порядка 0,3-0,5% ВВП в зависимости от величины неналогоблагаемого максимума. Если при этом сохранится распределение налога по уровням бюджета, то эти доходы улучшат сбалансированность региональных бюджетов, если удастся сохранить собираемость», — сообщил Куликов. В долгосрочном периоде доходы государства по отношению к масштабам экономики при текущем налогообложении будут снижаться. «Как минимум, это связано с тем, что при относительно постоянных ценах на нефть прогнозируемый рост физических объемов добычи и экспорта нефти и газа не сможет догнать долгосрочные темпы роста ВВП», — отметил эксперт. "Грубая оценка снижения величины нефтегазовых доходов составляет минус 2% ВВП за 20 лет. Это означает, что если постоянное снижение доли государства в экономике выглядит неприемлемым, то нужны меры для повышения нагрузки на ненефтегазовую часть экономики, иначе бюджет будет находиться в состоянии постоянной консолидации. Обсуждающийся ненефтегазовый маневр, ставки НДФЛ и многие прочие предложения связаны с пониманием этой угрозы для сбалансированности", — заявил Куликов (цитата РИА «Новости»).