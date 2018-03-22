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Власти Северной Осетии повысят зарплаты бюджетникам с 1 мая
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Власти Северной Осетии повысят зарплаты бюджетникам с 1 мая 

ТАСС 47 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 22 марта. /ТАСС/. Северная Осетия получит из федерального центра дополнительные ассигнования в размере 123 млн 854 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, средства направят на увеличение зарплаты бюджетникам.
"Указанные средства частично компенсируют потребность бюджета республики в связи с увеличением МРОТ. Необходимый объем дополнительных средств будет изыскан республиканскими властями. Таким образом, с 1 мая будет увеличена оплата труда работникам бюджетной сферы, которым выплачиваются средства исходя из размера МРОТ", — сказал председатель правительства республики Таймураз Тускаев.
Средства выделяются из резервного фонда правительства России для компенсации дополнительных расходов консолидированных бюджетов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Распоряжение подписал накануне глава кабмина РФ Дмитрий Медведев.
Всего регионам РФ выделили ассигнования в размере 20 млрд рублей.
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