«Естественные монополии ожидает тотальная ревизия»

«Естественные монополии ожидает тотальная ревизия»«Указ президента Российской Федерации, определивший основные направления государственной политики по развитию конкуренции, утвержден 21 декабря 2017 года. Разработанный Национальный план развития конкуренции должен способствовать достижению к 2020 году трех главных целей. Это повышение благосостояния потребителей, конкурентоспособности предприятий и развитие многоукладной экономики России

Работа нелегкая. Во-первых, у нас не должно остаться сфер экономической деятельности, где отсутствует конкуренция. Для этого президент поручил до 2020 года обеспечить во всех секторах рынка наличие не менее трех хозяйствующих субъектов. То есть те отрасли, которые на сегодня находятся в условиях монополии, должны развиваться и выходить на конкурентный уровень. Исключение могут составлять только сферы естественных монополий и гособоронзаказа. В любой другой сектор должен приходить частный бизнес, государство должно там присутствовать на равных с частниками условиях, государственные компании не должны их монополизировать.

Вторая проблема — рост присутствия на рынке малых предприятий. Для этого предусмотрено увеличение доли закупок у малых предприятий со стороны госкомпаний, бюджетных учреждений, госзаказа. К 2020 году доля поставщиков-предпринимателей должна вырасти в два раза. Государственные корпорации и субъекты естественных монополий должны закупать у малого бизнеса до 18 процентов товаров и услуг. Эти меры, уверен, повысят представленность на российском рынке малого и среднего бизнеса, и, в свою очередь, рост малых предприятий увеличит конкурентность. Плюсы же конкурентности известны: качественные продукты по справедливым ценам. Кроме того, мы получим новые рабочие места и улучшим экономическое положение регионов, где будут оседать налоги от развивающегося малого бизнеса.

Для успешной реализации плана нужно правильно оценивать те сферы, которые заняты естественными монополиями. Это структуры, которые при появлении конкурентной среды не дают никаких плюсов экономике. Если мы на один и тот же сектор рынка поставим два предприятия, то просто удвоим затраты, но не получим выгоды — мы имеем дело с естественной монополией. В этих секторах необходимо жесткое нормирование затрат. Поэтому будет проведена ревизия всех секторов экономики. Для работы с монополистами будут применяться жесткие правила ценового регулирования, чтобы потребители платили за действительно качественную услугу действительно справедливую цену».