Ещё
Орешкин отметил улучшение динамики ввода объектов федеральной адресной инвестпрограммы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орешкин отметил улучшение динамики ввода объектов федеральной адресной инвестпрограммы 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Динамика строительства объектов федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) в 2017 году оказалась лучше, чем годом ранее, но проблемы остаются, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства.
"Хочется отметить, что в лучшую сторону изменилась динамика своевременного завершения строительства объектов ФАИП. По предварительным данным, в 2017 году в установленные сроки было завершено строительство 281 объекта из 408 подлежащих вводу", — отметил он.
Таким образом, доля завершенных объектов по программе в 2017 году составила 69% и выросла на 8,4 п. п., добавил министр.
При этом он обратил внимание на проблему незавершенного строительства в РФ — инвентаризация выявила 28 тыс. таких объектов. Из них 12 тыс. финансировались из федерального бюджета, 16,6 тыс. — за счет средств регионов.
Орешкин попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева дать поручение главным распорядителям средств федерального бюджета активизировать работу по решению проблемы незавершенного строительства.
В целом исполнение федеральных целевой и адресной инвестиционной программ в 2017 году по большинству показателей оказалось лучше, чем годом ранее, резюмировал глава Минэкономразвития.
ТАСС: последние новости
"Газпром" ходатайствует о частичной отмене решения суда по контракту с "Нафтогазом" "Ъ": правительство может запретить перевозки энергосырья в Арктике иностранными судами Минтруд разрабатывает предложения по индексации пенсий выше инфляции в 2019-2021 годах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана165
Обязательное медстрахование предложили отменить199
Генсек НАТО призвал Россию к ответу320
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога154
С IKEA можно попрощаться20
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение