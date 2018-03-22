Орешкин отметил улучшение динамики ввода объектов федеральной адресной инвестпрограммы

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Динамика строительства объектов федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) в 2017 году оказалась лучше, чем годом ранее, но проблемы остаются, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства.

"Хочется отметить, что в лучшую сторону изменилась динамика своевременного завершения строительства объектов ФАИП. По предварительным данным, в 2017 году в установленные сроки было завершено строительство 281 объекта из 408 подлежащих вводу", — отметил он.

Таким образом, доля завершенных объектов по программе в 2017 году составила 69% и выросла на 8,4 п. п., добавил министр.

При этом он обратил внимание на проблему незавершенного строительства в РФ — инвентаризация выявила 28 тыс. таких объектов. Из них 12 тыс. финансировались из федерального бюджета, 16,6 тыс. — за счет средств регионов.

Орешкин попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева дать поручение главным распорядителям средств федерального бюджета активизировать работу по решению проблемы незавершенного строительства.