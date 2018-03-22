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Минпромторг хочет запретить перевозку нефти из Арктики на судах иностранного производства

Геополитика и ожидание решения ФРС держат рубль в напряжении, - Анна Бодрова,старший аналитик компании "Альпари"

Развивающиеся рынки на время могут получить приток ликвидности, - Виктор Веселов,главный аналитик банка "Глобэкс"