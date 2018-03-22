Ещё
Экономика РФ: самый большой сюрприз — резкий рост реальных располагаемых доходов, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экономика РФ: самый большой сюрприз — резкий рост реальных располагаемых доходов, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В остальном рост в прошлом месяце замедлился из-за погодного и базового факторов.
Рост российской экономики в феврале замедлился после скачка в январе, следует из месячного макроэкономического отчета Росстата. Одним из факторов замедления стало снижение объемов промпроизводства, в особенности в обрабатывающей отрасли, оказавшейся под давлением из-за сокращения госрасходов на военные закупки. Еще две причины — небольшое сокращение объемов нежилого строительства (-0.2% г/г против +0.2% г/г в январе) и замедление роста в сегменте потребления (оборот розничной торговли увеличился на 1.8% г/г в феврале против +2.8% в январе, однако темпы роста объемов платных услуг населению не изменились, +2% г/г).
В то же время ряд секторов российской экономики показали уверенную динамику по итогам прошлого месяца: объемы производства в с/х секторе выросли на 2.6% г/г (против +2.5% в январе), жилищного строительства — на внушительные 33.8% г/г (после сильного результата января, 16.3% г/г) и грузооборота — на 1.8% г/г (против 1.1% в январе). Уровень безработицы опустился до 5% по сравнению с 5.2% в январе, что нетипично для этого времени года, когда показатель обычно растет из-за сокращения числа сезонных рабочих мест.
Самый большой сюрприз — рост реальных располагаемых доходов (РРД)
Темпы роста ускорились с -7% г/г в январе (если учитывать разовую выплату пенсионерам в январе 2017 г.) до 4.4% г/г в прошлом месяце. Одним из факторов поддержки РРД стала индексация пенсий по возрасту: после повышения трудовых пенсий на 3.7% в январе социальные выплаты гражданам пенсионного возраста в феврале были увеличены на 2.5%. Также отметим премии и прочие разовые выплаты определенным категориям госслужащих, в особенности в сфере образования, здравоохранения и науки, а также существенный рост заработных плат в сегменте нефтепереработки. Новые данные по динамике реальных зарплат показали рост на 9.7% г/г в феврале после повышения на 11.3% в январе, максимального прироста г/г с июня 2012 г.
Средние темпы роста экономики в России замедлились до 1.5% г/г в феврале после 2.5% г/г в январе, следует из наших оценок, основанных на данных Росстата. Самым большим сюрпризом оказался резкий рост реальных располагаемых доходов, однако после марта такой результат может не повториться, поскольку период предвыборных выплат госслужащим завершится. Таким образом, наши макропрогнозы на 2018 г. не меняются: мы ожидаем, что ВВП вырастет на 1.8% г/г, тогда как РРД увеличатся на 0.9% г/г, а оборот розничной торговли — на 1.8% г/г.
Прайм: последние новости
Повышение ставки ФРС повлечет подорожание кредитов в рублях, - Георгий Ващенко,начальник управления ИК "Фридом Финанс" Минпромторг хочет запретить перевозку нефти из Арктики на судах иностранного производства ЦБ Китая вслед за решением ФРС США повысил ставку обратного РЕПО с 2,5% до 2,55%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого172
С IKEA можно попрощаться14
Россиянам проиндексируют пенсии96
Украинцев используют как лабораторных мышей109
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина50
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
01:22
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение