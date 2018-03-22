Экономика РФ: самый большой сюрприз — резкий рост реальных располагаемых доходов, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС

В остальном рост в прошлом месяце замедлился из-за погодного и базового факторов.

Рост российской экономики в феврале замедлился после скачка в январе, следует из месячного макроэкономического отчета Росстата. Одним из факторов замедления стало снижение объемов промпроизводства, в особенности в обрабатывающей отрасли, оказавшейся под давлением из-за сокращения госрасходов на военные закупки. Еще две причины — небольшое сокращение объемов нежилого строительства (-0.2% г/г против +0.2% г/г в январе) и замедление роста в сегменте потребления (оборот розничной торговли увеличился на 1.8% г/г в феврале против +2.8% в январе, однако темпы роста объемов платных услуг населению не изменились, +2% г/г).

В то же время ряд секторов российской экономики показали уверенную динамику по итогам прошлого месяца: объемы производства в с/х секторе выросли на 2.6% г/г (против +2.5% в январе), жилищного строительства — на внушительные 33.8% г/г (после сильного результата января, 16.3% г/г) и грузооборота — на 1.8% г/г (против 1.1% в январе). Уровень безработицы опустился до 5% по сравнению с 5.2% в январе, что нетипично для этого времени года, когда показатель обычно растет из-за сокращения числа сезонных рабочих мест.

Самый большой сюрприз — рост реальных располагаемых доходов (РРД)

Темпы роста ускорились с -7% г/г в январе (если учитывать разовую выплату пенсионерам в январе 2017 г.) до 4.4% г/г в прошлом месяце. Одним из факторов поддержки РРД стала индексация пенсий по возрасту: после повышения трудовых пенсий на 3.7% в январе социальные выплаты гражданам пенсионного возраста в феврале были увеличены на 2.5%. Также отметим премии и прочие разовые выплаты определенным категориям госслужащих, в особенности в сфере образования, здравоохранения и науки, а также существенный рост заработных плат в сегменте нефтепереработки. Новые данные по динамике реальных зарплат показали рост на 9.7% г/г в феврале после повышения на 11.3% в январе, максимального прироста г/г с июня 2012 г.

Средние темпы роста экономики в России замедлились до 1.5% г/г в феврале после 2.5% г/г в январе, следует из наших оценок, основанных на данных Росстата. Самым большим сюрпризом оказался резкий рост реальных располагаемых доходов, однако после марта такой результат может не повториться, поскольку период предвыборных выплат госслужащим завершится. Таким образом, наши макропрогнозы на 2018 г. не меняются: мы ожидаем, что ВВП вырастет на 1.8% г/г, тогда как РРД увеличатся на 0.9% г/г, а оборот розничной торговли — на 1.8% г/г.