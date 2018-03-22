Китай готов убить нефтедоллар: счет пошел на дни

Москва , 22 марта — «Вести. Экономика» Не так давно в Китае появилась шутка, уже успевшая стать популярной: «Кто такой Си Цзиньпин ?». Ответ: «Муж Пэн Лиюань», известной певицы, на которой женат Си.

Сегодня Си является президентом Китая. Он возглавляет страну с населением 1,4 млрд человек. И он имеет все шансы скоро стать самым могущественным человеком в мире.

Как уже было упомянуто в прошлую среду, новые тарифы на сталь и алюминий, которые предложила администрация Трампа, являются частью все более масштабной и обостряющейся битвы между США и Китаем.

Китай быстро вытесняет США с позиций доминирующей глобальной державы. Этот сдвиг неизбежен. В 2030 году экономика Китая будет вдвое больше, чем экономика США.

У США есть довольно ограниченный выбор:

Это может отбросить США назад и позволить Китаю сместить их с позиций самой могущественной державы в мире. Это может привести к реальной войне с Китаем. Это может перевести нынешнюю торговую войну в тотальную экономическую войну против Китая. Скорее всего, наиболее вероятна полномасштабная экономическая война. При президенте Трампе ее стоит ожидать почти наверняка.

Тем не менее, администрация Трампа, похоже, недооценивает позицию Китая — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

На протяжении десятилетий США удавалось исключить почти любую страну из международной торговли. Сегодня, если одна страна хочет торговать с другой, сначала требуется разрешение США.

Это потому, что доллар США является самой важной валютой в мире. ВМС США доминируют в мировом океане, контролируя большинство основных судоходных путей.

Но Китай создает новую международную систему. В конце концов, это позволит Китаю и его торговым партнерам полностью обойти США.

Самый крупный в истории инфраструктурный проект Новый Шелковый Путь является центральным элементом нового плана Китая.

В ближайшие месяцы и годы он запустит высокоскоростные железные дороги, современные магистрали, волоконно-оптические кабели, энергетические трубопроводы, морские порты и аэропорты. Он свяжет берега Европы, омываемые Атлантическим океаном с берегами Азии, омываемыми Тихим океаном.

Китай ожидает, что его Новый Шелковый Путь будет запущен к 2025 году.

Это самый большой инфраструктурный проект в истории. Суть в том, чтобы полностью перекроить мировую экономическую карту. Если все получится — а в этом можно не сомневаться — Китай станет доминирующей державой в Евразии.

Президент Си объявил о планах объемом $1,4 трлн в конце 2013 года. Когда он будет реализован, поезд Пекин-Лондон сможет преодолеть свое расстояние всего за два дня.

Имейте в виду, что китайцы любят строить планы на долгосрочную перспективу. Когда они принимают стратегическое решение такого масштаба, они берут на себя ответственность за этот шаг.

Например, дорожная система. В период между 1996 и 2016 годами Китай построил 2,6 млн километров дорог, включая шоссе в 70 тыс. миль. Всего за 20 лет страна построила гораздо больше автомагистралей, чем США за всю историю своего существования.

Другими словами, китайцы вполне могут справиться с этим. Они обладают политическим влиянием — наряду с финансовыми, технологическими и физическими ресурсами — чтобы был создан Новый Шелковый путь. А с таким президентом как президент Си можно не сомневаться, что они смогут реализовать свой план.

В недалеком будущем Новый Шелковый Путь поможет Китаю сместить США с позиций доминирующей мировой державы и полностью воссоздать геополитическую парадигму.

Но прежде чем это произойдет — в течение следующих нескольких недель –Китай введет способ проведения сделок для тех, кто покупает или продает нефть, чтобы отказаться от господствующей на мировом уровне денежной системы, США.

Почему доллар отличается от песо Большинство инвесторов знают, что нефть является крупнейшим и наиболее важным со стратегической точки зрения рынком сырьевых товаров в мире. Как можно видеть в нижеприведенной таблице, он затмевает собой все другие крупные рынки сырьевых товаров. Каждой стране нужна нефть. Также каждой стране нужны доллары, чтобы купить нефть. Это очень веская причина держать большие долларовые резервы.

В этом и заключается суть нефтедолларовой системы, которая поддерживала роль доллара США в качестве мировой резервной валюты с начала 1970-х годов.

Если сейчас Италия захочет купить нефть из Кувейта , ей придется купить доллары США на валютном рынке, чтобы заплатить за нефть.

Это создает огромный искусственный рынок для долларов США.

Отчасти это то, что отделяет доллар США от местной валюты, такой как мексиканское песо.

Доллар — всего лишь посредник. Но он используется в бесчисленных транзакциях объемом в триллионы долларов, которые не имеют ничего общего с продуктами или услугами США.

Нефтяной рынок огромен, он выступает в качестве ориентира для международной торговли. Если зарубежные страны уже используют доллары на рынке нефти, проще использовать доллары и для других операций в международной торговле. Доллар США используется примерно в 80% всех международных транзакций.

Это дает США непревзойденное геополитическое преимущество. США по щелчку могут санкционировать или исключить практически любую страну из финансовой системы, действующей на основе доллара США. Кроме того, они также могут исключить любую страну из подавляющего большинства объемов международной торговли.

Нефтедолларовая система — это то, почему люди и предприятия во всем мире используют доллары США. До сих пор у других стран было мало выбора.

Китайская «Золотая альтернатива» Китай не хочет зависеть от своего главного противника. Это крупнейший в мире импортер нефти. И он не хочет покупать нефть, используя доллары США.

Вот почему Китай вводит новый способ покупки нефти. Впервые можно будет проводить широкомасштабный обмен нефти на золото.

Этот новый механизм можно назвать китайской «Золотой альтернативой» нефтедоллару. И ее реализация начнется 26 марта.

В конечном счете, люди, оглянувшись назад, поймут, что китайская «Золотая альтернатива» и стала тем катализатором, который убил нефтедоллар.

Вот как это будет работать Шанхайская международная энергетическая биржа вводит фьючерсные контракты на нефть в китайских юанях. Это позволит производителям нефти продавать свою нефть за юани.

Китай знает, что большинству производителей нефти не нужны большие резервы юаня. Таким образом, производители смогут эффективно конвертировать его в физическое золото на шанхайской и гонконгской биржах золота.

26 марта у различных стран мира появится реальный способ отказаться от нефтедолларовой системы. Сейчас настало время занять правильную позицию для получения прибыли.

Золото взлетит С китайской «Золотой альтернативой» большая часть нефтяных денег будет перетекать в юань и золото, а не в доллары и казначейские облигации.

И цена на золото может расти.

Китай импортирует в среднем около 8,5 млн баррелей нефти в день. Ожидается, что эта цифра будет расти не менее, чем на 10% в год.

Сейчас нефть находится на уровне примерно $60 за баррель. Это означает, что Китай тратит около $510 млн в день на импорт нефти.

В настоящее время золото стоит $1300 за унцию. Это означает, что каждый день Китай импортирует нефть на сумму более 390 тыс. унций золота.

Если предположить, что в ближайшее время только половина импорта китайской нефти будет приобретена за золото, это приведет к увеличению спроса более, чем на 60 млн унций в год или более 55% годового объема производства золота.

Конечно, Китай не будет единственной страной, использующей «Золотую альтернативу». Это сможет делать любая страна.

Повышенный спрос на золото введет рынок в шок. И цена на золото начнет расти.

По мере отмирания нефтедоллара золото будет ремонетизировано. И Китай станет на шаг ближе к вытеснению США с позиций доминирующей мировой державы.