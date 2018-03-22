Песков прокомментировал информацию о повышении НДФЛ

"Что касается налоговых дел, конечно, сначала должна быть сформулирована позиция правительства, кабинета министров. Пока еще обсуждения продолжаются, и каких-либо решений в этом контексте не принималось", — сказал Песков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения касательно налоговых новаций в стране продолжаются. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщили, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%.