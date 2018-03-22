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Песков прокомментировал информацию о повышении НДФЛ
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Песков прокомментировал информацию о повышении НДФЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения касательно налоговых новаций в стране продолжаются. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Что касается налоговых дел, конечно, сначала должна быть сформулирована позиция правительства, кабинета министров. Пока еще обсуждения продолжаются, и каких-либо решений в этом контексте не принималось", — сказал Песков.
Ранее СМИ сообщили, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%.
Впоследствии вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал, что повышение НДФЛ с 13 до 15% возможно.
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