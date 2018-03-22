Рост промышленного производства в Сибири в 2017 году составил 1,8%

НОВОСИБИРСК , 22 марта. / ТАСС /. Индекс промышленного производства в регионах Сибири составил в 2017 году 101,8% — выше на 0,8%, чем в среднем по России . Об этом сообщил в четверг на совещании с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Сергей Безруков.

"По индексу промышленного производства Сибирский федеральный округ по предыдущему году набрал хорошие темпы — он составил 101,8%, в целом по России — 101%, то есть выше, чем среднероссийский", — сказал Безруков.

В прошлом году господдержка сибирских промышленных предприятий выросла на 17%. «У Сибирского федерального округа много резервов, их надо использовать. Этому способствуют меры господдержки по линии Минпромторга . Общий объем мер поддержки для регионов СФО составил 4,4 млрд рублей, что выше на 17% по сравнению с предыдущим периодом», — отметил он.

По словам Сергея Меняйло, на 1 марта в государственной информационной системы промышленности (ГИСП) зарегистрировано 350 сибирских предприятий, в электронном каталоге находится 650 наименований их продукции.