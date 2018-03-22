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Рост промышленного производства в Сибири в 2017 году составил 1,8%
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Рост промышленного производства в Сибири в 2017 году составил 1,8% 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в регионах Сибири составил в 2017 году 101,8% — выше на 0,8%, чем в среднем по России. Об этом сообщил в четверг на совещании с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Сергей Безруков.
"По индексу промышленного производства Сибирский федеральный округ по предыдущему году набрал хорошие темпы — он составил 101,8%, в целом по России — 101%, то есть выше, чем среднероссийский", — сказал Безруков.
В прошлом году господдержка сибирских промышленных предприятий выросла на 17%. «У Сибирского федерального округа много резервов, их надо использовать. Этому способствуют меры господдержки по линии Минпромторга. Общий объем мер поддержки для регионов СФО составил 4,4 млрд рублей, что выше на 17% по сравнению с предыдущим периодом», — отметил он.
По словам Сергея Меняйло, на 1 марта в государственной информационной системы промышленности (ГИСП) зарегистрировано 350 сибирских предприятий, в электронном каталоге находится 650 наименований их продукции.
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