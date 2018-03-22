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Reuters: Банк Англии повысит ставку только в мае
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Reuters: Банк Англии повысит ставку только в мае 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Банк Англии будет придерживаться своего курса на повышение процентной ставки в мае, согласно исследованию Reuters.
В прошлом месяце глава Банка Англии Марк Карни и его коллеги удивили рынки, сказав, что темпы роста ставок могут быть выше, чем ожидалось, из-за сильной глобальной экономики и уровня инфляции, который превышает целевой показатель. Ни один экономист, опрошенный Reuters, не ожидает, что Банк Англии продолжит ноябрьское повышение ставок — первое с 2007 года — на мартовской встрече. Но большинство считают, что Банк Англии увеличит затраты по займам с нынешнего уровня в 0,5% на заседании в мае. На этой неделе премьер-министр Тереза Мэй договорилась с Евросоюзом о переходном периоде после Brexit, что стало камнем преткновения на переговорах. Это позволит Британии сохранить торговые отношения с ЕС неизменными до марта 2020 года. Еще одним признаком того, что Банк Англии повысит ставки в мае, стали данные о восстановлении роста заработной платы в Британии. Как писали «Вести. Экономика», рост базовой заработной платы ускорился до 2,6% в ноябре-январе, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Уровень занятости вернулся к рекордно высоким показателям. Уровень безработицы снизился до 4,3%, что соответствует минимуму с 1975 г. по сравнению с 4,4% в октябре-декабре 2017 года. Количество работающих британцев в ноябре-январе выросло сильнее, чем ожидалось, — на 168 тыс. до рекордных 32,2 млн
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