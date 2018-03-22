Матвиенко: России нужны законы на опережение

Валентина Матвиенко. Повысить благосостояние граждан невозможно без достижения стратегической цели, поставленной президентом, — прорывного развития России , обеспечения темпов роста экономики выше мировых. Так считает спикер Совета Федерации

«Нам нужны законы на опережение», — заявила Валентинам Матвиенко на заседании Научно-экспертного совета при Совете Федерации. Также она отметила, что сегодня необходимы законодательные инициативы, которые будут учитывать глубину стратегического развития страны.

Для этого необходимо задействовать новые драйверы. Это, прежде всего, повышение производительности труда, которое будет способствовать росту заработной платы и увеличению спроса.