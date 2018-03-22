Ещё
Великобритания и США дали России в долг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Великобритания и США дали России в долг 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство финансов РФ успешно разместило государственные облигации с погашением в 2029 и 2047 годах. Объем привлеченных средств от евробондов под названием «Россия-2029» и «Россия-2047» составил четыре миллиарда долларов. При этом спрос со стороны инвесторов значительно превысил этот объем и достигал семи миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.
Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39 процентов), США (25 процентов) и России (22 процента).
На инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности пришлось 14 процентов удовлетворенных заявок.
«Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании», — отметили в Минфине.
В размещении приняли участие 170 инвесторов. Как сообщили в Минфине, заявки поступили от крупных фондов, которые прежде не участвовали в первичном размещении российских еврооблигаций. По результатам размещения 67 процентов выпуска приобрели фонды и управляющие компании, банки выкупили 23 процента, страховые компании и прочие инвесторы — 10 процентов.
На выкуп облигаций «Россия-2030» направили основную часть денежных средств в объеме 3,2 миллиарда долларов, привлеченных от размещения «Россия-2029» и «Россия-2047». Остальная часть средств от размещения в сумме 800 миллионов долларов была зачислена в бюджет России.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана165
Обязательное медстрахование предложили отменить199
Генсек НАТО призвал Россию к ответу320
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога154
С IKEA можно попрощаться20
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение