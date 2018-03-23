Есть ли выход из налогового тупика?

Налоговое бремя увеличивать не планируется — речь идет об улучшении собираемости налогов, заявил глава Минфина Силуанов . А вот вице-премьер Дворкович допустил повышение НДФЛ до 15%. Чего же ждать?

Страсти вокруг налоговой реформы. В правительстве обсуждают различные варианты: что увеличивать — ставки или собираемость, и кто будет платить больше — население или бизнес?

Вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что повышение НДФЛ на два процентных пункта никто и не заметит. А глава Минфина Антон Силуанов на встрече с президентом рассказал о планах по пересмотру некоторых льгот и о возможности увеличить собираемость налогов.

Дискуссия, очевидно, идет. Повышать НДФЛ сразу после выборов как-то некрасиво. В этом ключе заявление Силуанова выглядит успокаивающе. Более того, оно выглядит выполнимым. Налоговая в последние годы работает очень эффективно. Системы вроде ЕГАИС, АСК НДС, онлайн-кассы и так далее — они все видят, а бизнес это чувствует, но не все торопятся выходить из тени. Почему?

Предприниматель, член бюро Национальной ассоциации фасилити операторов Виктор Найшуллер уверен, что к этому еще не готов рынок. Заказчики не хотят переплачивать за услуги, предоставляемые компаниями, работающими вбелую, — их услуги, очевидно, дороже. Конкуренты, видя, что можно, так сказать, оптимизировать налоговые выплаты, могут предлагать более низкие цены — пока не будут наказаны, продолжает Найшуллер:

Виктор Найшуллер, предприниматель, член бюро Национальной ассоциации фасилити операторов

«Налоговики резко увеличили качество администрирования, надо отдать должное. Видят они все. Дальше только вопрос, кто попадает под раздачу. К ним вопросов нет. Вопросы есть, скорее, к нашим коллегам, к рынку и клиентам, для которых это некая новелла, что их поставщики хотят быть белыми и пушистыми. Не все пока к этому готовы. Тот же бизнес охраны — больше миллиона человек. Все обсуждают, но никто из них не представляет как. Все понимают, что так жить дальше нельзя, потому что налоговое администрирование высокоэффективно. Вопрос только, кто попадает под раздачу, а кто нет, чья очередь позже».

В области госзакупок проблема стоит еще более остро. Выигрывает тот, кто предложил цену ниже. Белые серым в данном случае не конкуренты по определению.

Еще одно опасение бизнеса — перспектива попасть за решетку. Силуанов говорит о внутренней амнистии капитала, но у предпринимателей нет гарантий того, что вслед за теперь уже все знающими, но пока еще добрыми налоговиками не придут по традиции злые следователи и не спросят, что называется, за былые заслуги. А многие предприниматели панически боятся любых попыток государства улучшить их жизнь. «Просто ничего не трогайте», — как мантру повторяет владелец мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов:

Макс Ибрагимов, владелец мебельной фабрики «Максик»

«Ты не знаешь, что завтра они придумают. Поэтому все бегут в тень, стараются не высовываться, потому что завтра высунусь, а они поменяют, и я попаду. Когда они что-то меняют, им кажется, что завтра все будет хорошо. Допустим, НДФЛ поднимается с 13% до 15%, в то же время говорят: никто не собирается уезжать за границу, это не такая, мол, большая беда. Сегодня ему два процентных пункта поднять не беда, а завтра и пять будет не беда, потом десять будет не беда. Было же одно время все нормально, люди вышли из тени, начали работать, поверили. Потом начали менять, а потом все время говорят, что, мол, никто ничего не будет менять в ближайшие столько-то лет. И через год кто-нибудь пришел и хочет делать что-то новое».

Наталья Орлова: Ситуацию осложняет еще и то, что за счет эффективности, которую государство демонстрирует в последние годы в плане собираемости налогов, сам этот ресурс уже почти исчерпан. Если раньше мимо фискальной системы ежегодно проходило 3-4 трлн рублей, то теперь руки налоговой не доходит максимум триллион, говорит главный экономист Альфа-банка

«Прошлые несколько лет федеральный бюджет балансировался при цене на нефть в среднем, наверное, около 70 долларов за баррель. На 2018 год, скорее, прогноз 63 долларов за баррель. Это цена на нефть, которая балансирует бюджет. Эти показатели уровня цены на нефть, балансирующие бюджет, говорят нам о том, что, к сожалению, какими бы серьезными ни были усилия по собираемости налогов, Минфин должен прилагать их в будущем, если он хочет этой мерой решить проблему бюджетного дефицита».

Другими словами, нужно придумать что-то еще. Минфин заявил о намерении разработать меры, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, подняв тем самым их прибыль, пересмотреть некоторые льготы и преференции и нарастить поддержку инфраструктурных проектов. Ну а Дворкович между тем не увидел ничего страшного в возможном повышении НДФЛ на два процентных пункта.