Дворкович назвал предложение по налоговому маневру в нефтяной отрасли преждевременным

"Все остальные (кроме Минфина) считают, что преждевременно это делать. Когда закончится модернизация НПЗ, можно будет к этому вопросу вернуться. Я тоже к этому склоняюсь", — сказал Дворкович.

Он также добавил, что, по мнению оппонентов Минфина, дополнительная нагрузка ляжет на неинтегрированные нефтяные компании и НПЗ.

Ранее сообщалось, что в Минфине оценили ущерб для бюджета от субсидий для нефтяной отрасли.