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Дворкович назвал предложение по налоговому маневру в нефтяной отрасли преждевременным
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Дворкович назвал предложение по налоговому маневру в нефтяной отрасли преждевременным 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Akintunde Akinleye/Reuters
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что предложенный Минфином новый налоговый маневр в нефтяной отрасли, является преждевременным. Об этом сообщает RNS.
"Все остальные (кроме Минфина) считают, что преждевременно это делать. Когда закончится модернизация НПЗ, можно будет к этому вопросу вернуться. Я тоже к этому склоняюсь", — сказал Дворкович.
Он также добавил, что, по мнению оппонентов Минфина, дополнительная нагрузка ляжет на неинтегрированные нефтяные компании и НПЗ.
Ранее сообщалось, что в Минфине оценили ущерб для бюджета от субсидий для нефтяной отрасли.
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