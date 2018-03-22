СМИ: тарифы на услуги ЖКХ в Тамбовской области вырастут до 20% 

Согласно распоряжению правительства РФ рост тарифов в области в 2018 году не должен превышать 4,7%, пишет Тамбов-Информ. Тем не менее с 1 июля предлагается увеличить предельный индекс до 8,3%. Лишь рост тарифов на горячую воду составит 19,4% или 117,6 рубля за кубометр. Подобное повышение ждет не только жителей Тамбова, но и других муниципальных образований, где рост может составить от 9,6% до 19,7%.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе в Мичуринске началась доследственная проверка по проблеме жильцов дома № 1 по улице Новая площадка. По данным местных СМИ, в здании уже два года нет отопления.