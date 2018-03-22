Ещё
СМИ: тарифы на услуги ЖКХ в Тамбовской области вырастут до 20%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: тарифы на услуги ЖКХ в Тамбовской области вырастут до 20% 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно распоряжению правительства РФ рост тарифов в области в 2018 году не должен превышать 4,7%, пишет Тамбов-Информ. Тем не менее с 1 июля предлагается увеличить предельный индекс до 8,3%. Лишь рост тарифов на горячую воду составит 19,4% или 117,6 рубля за кубометр. Подобное повышение ждет не только жителей Тамбова, но и других муниципальных образований, где рост может составить от 9,6% до 19,7%.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе в Мичуринске началась доследственная проверка по проблеме жильцов дома № 1 по улице Новая площадка. По данным местных СМИ, в здании уже два года нет отопления.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Зарплаты за год в России выросли на 7 % Пенсионный фонд сократит около 8 % сотрудников Минэнерго ответило на слова Мэй об «альтернативе российскому газу»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»82
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»196
Офицеры МВД подрались на совещании43
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом203
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
03:13
Стало известно о еще одной болезни Табакова
Шоу-бизнес
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение