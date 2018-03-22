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Законопроект о криптовалютах вернули на доработку
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Минфин вернул на доработку законопроект о денежных суррогатах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Законопроект о денежных суррогатах возвращен на доработку, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Беда с этим законом, потому что вчера мы сидели часа полтора вечером с нашими юристами и сотрудниками департамента. Чего-то сидели-сидели, думали-думали и решили вернуть еще раз на доработку", — сказал он журналистам.
По словам Моисеева, сейчас текст законопроекта написан таким образом, что "можно представить себе ситуацию, при которой будут привлекаться люди, которые в принципе ничего плохого не сделали".
В понедельник, 19 марта, Моисеев сообщил, что законопроект предусматривает уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов около 4 лет лишения свободы для коллективных схем.
Данный законопроект определит в законодательстве понятие "денежных суррогатов" и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа для защиты рубля в качестве единого законного расчетного средства в России. В феврале замминистра оценивал, что "это история, скорее всего, осенней сессии" заседания Госдумы.
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