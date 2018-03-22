Законопроект о криптовалютах вернули на доработку

Минфин вернул на доработку законопроект о денежных суррогатах

Алексей Моисеев. "Беда с этим законом, потому что вчера мы сидели часа полтора вечером с нашими юристами и сотрудниками департамента. Чего-то сидели-сидели, думали-думали и решили вернуть еще раз на доработку", — сказал он журналистам. Законопроект о денежных суррогатах возвращен на доработку, сообщил замминистра финансов РФ

По словам Моисеева, сейчас текст законопроекта написан таким образом, что "можно представить себе ситуацию, при которой будут привлекаться люди, которые в принципе ничего плохого не сделали".

В понедельник, 19 марта, Моисеев сообщил, что законопроект предусматривает уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов около 4 лет лишения свободы для коллективных схем.