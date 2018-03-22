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Дворкович рассказал о тенденциях экономической политики
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Дворкович рассказал о тенденциях экономической политики 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Власти РФ не намерены совершать "революционные движения" в экономической политике, мы движемся планомерно в верном направлении, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
"У нас нет намерения совершать революционные действия в экономической политике. Где-то есть проблемы, но в целом, магистрально, считаем, что движемся правильно. И президент в послании об этом достаточно четко сказал, совсем недавно выступая перед Федеральным собранием и обращаясь в том числе к гражданам России в целом", — сказал Дворкович, общаясь со студентами РЭУ им. Плеханова.
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