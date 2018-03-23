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Сенат США принял бюджет до конца финансового года
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В США Сенат принял бюджет до конца финансового года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Сенат конгресса США принял бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год, сообщает телеканал NBC.
Ранее проект бюджета одобрила палата представителей конгресса.
За бюджет проголосовали 65 сенаторов, против выступили 32. Теперь основной финансовый закон страны должен быть подписан президентом Дональдом Трампом. Сделать это необходимо до конца пятницы, иначе федеральное правительство останется без финансирования.
Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия.
Демократы, которые находятся в меньшинстве в обеих палатах конгресса, дважды в 2018 году оставляли правительство без финансирования, добиваясь уступок от республиканцев. В результате многие требования демократов так и не были удовлетворены. В бюджете нет мер по защите от депортации нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте. Также демократам не удалось заблокировать ассигнования на строительство пограничной стены, которого добивается президент Трамп. На эти цели было выделено 1,6 миллиарда долларов — намного меньше, чем 25 миллиардов, первоначально запрошенных администрацией.
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