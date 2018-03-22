Отношения между Китаем и США должны эволюционировать для достижения взаимовыгодных результатов — эксперт

Нью-Йорк , 22 марта / Синьхуа / — Отношения между Китаем США должны вступить в новую эру совместной эволюции для достижения взаимовыгодных результатов, заявил в среду Ван Вэнь, исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая.

Выступая на мероприятии Китайской торговой палаты в США, некоммерческой организации, представляющей китайские предприятия в Соединенных Штатах, Ван Вэнь отметил, что две крупнейшие экономики с промышленной взаимодополняемостью должны установить между собой механизм двустороннего взаимодействия.

По его словам, Китай является страной, с которой стоит сотрудничать для достижения взаимной выгоды, добавив, что укрепление контактов между Китаем и США является единственным способом достижения совместного процветания.

Китай и США могут вести торговое сотрудничество в широком спектре областей. Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Китаем и США составил более 580 млрд долларов в 2017 году /примерно более 14 проц от объема импорта и экспорта Китая/.

Широкие возможности сотрудничества открываются в формирующихся высокотехнологичных отраслях. Согласно данным Deloitte and China Venture, по состоянию на 2017 год, в мире доля американских «единорогов» — стартапов стоимостью свыше 1 млрд долларов, достигла 42,1 проц, за ними следует Китай, на который приходится 38,9 проц.

Экономическая трансформация Китая будет продолжать стимулировать внутренний спрос и расширение рынка. Для США Китай является большим инвестиционным рынком, который продолжает расти, подчеркнул Ван Вэнь. —0—