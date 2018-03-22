Непопулярные меры: правительство взялось за налоги

правительстве РФ обсуждается «настройка» налоговой системы. Речь, в частности, идет о повышении НДФЛ до 15%, введении налога с продаж и росте НДС при снижении страховых социальных взносов — так называемый «маневр 22/22». Кроме того, Минфин продолжает настаивать на завершении налоговых преобразований в нефтяной отрасли. Предложения могут быть внесены в весеннюю сессию Госдумы

«Экономика развивается, и есть большие задачи, которые в настоящий момент предстоит решать, в том числе те, которые вытекают из послания президента. Налоговой системе действительно нужна определенная настройка. Всякая налоговая система выполняет взаимосвязанные задачи: она, с одной стороны, пополняет бюджет, с другой стороны, она должна стимулировать и структурные сдвиги. И вот баланс этих двух подходов — самая сложная задача, с которой, наверное, приходится в этой сфере работать правительству РФ», — сказал Медведев, открывая совещание. Правительство РФ обсуждает возможность повышения налогового бремени. Речь об этом шла на совещании по экономическим вопросам у премьера Дмитрия Медведева 21 марта. Среди мер налогового маневра обсуждается повышение НДФЛ и введение налога с продаж с максимальной ставкой 5%.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта поставил задачу будущему правительству как можно быстрее сформировать новые налоговые условия, чтобы налоговая система обеспечивала пополнение бюджетов всех уровней и при этом стимулировала экономический рост. Путин также поставил задачу увеличить расходы на здравоохранение и инфраструктуру.

Источники «Газеты.Ru» , знакомые с обсуждаемым в правительстве налоговым маневром, утверждают: базовым предложением Минфина, направленным в Кремль, является формула 22% на 22%. Она предполагает снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% и одновременное повышение НДС с 18% до 22%.

Эта формула, в принципе, «проходит в рамках требований бизнеса о том, чтобы не росла налоговая нагрузка», говорит собеседник «Газеты.Ru». По некоторым расчетам, госбюджет даже выиграет от введения этой формулы, получив дополнительно порядка 500 млрд рублей. В худшем для Минфина варианте получится выйти по доходам и расходам в ноль.

Но не исключен и другой вариант налогового маневра. НДС оставят в пределах нынешних 18%, но регионам дадут возможность самим устанавливать налог с оборота.

Фактически предлагается вернуться к налогу с продаж, но назвав его несколько иначе. Федеральный закон, как предполагается, рамочно определит, что налог с оборота не должен превышать 5%. То есть отчасти будет решена хроническая проблема дефицитности региональных бюджетов.

Налог с продаж в России действовал дважды, сначала еще во времена СССР, потом в 1990-х годах и был отменен в 2004 году. Но с тех пор возвращение этого налога периодически обсуждается по инициативе фискальных органов.

Года три тому назад бизнес-сообщество едва отговорило правительственных чиновников не возвращаться к этому налогу, аргументируя тем, что бизнес, в первую очередь, ритейл, уйдет в тень.

На совещании у премьера обсуждалось и введение налога с продаж, и отмена льгот по НДС для социальных товаров, и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, а также повышение НДФЛ, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и источник, знающий это от участников совещания.

По данным собеседников издания, в части НДФЛ речь шла о повышении ставки на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума.

Возможность повышения НДФЛ до 15–16% уже ранее обсуждалась в правительстве. Мнения чиновников по этому вопросу разошлись.

«Действующий налог на доходы физических лиц является стабильным, и его корректировка или повышение ставки нецелесообразны», — заявил министр финансов. В конце июня прошлого года в Госдуме даже был зарегистрирован законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Депутаты предложили установить пониженную ставку НДФЛ в 5% для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. руб. в год, а для граждан с доходами от 100 тыс. до 3 млн руб. установить ставку 5 тыс. руб. плюс 13% с суммы, превышающей 100 тыс. Те, кто получают от 3 млн до 10 млн руб., по мнению авторов законопроекта, должны будут заплатить 382 тыс. плюс 18% с суммы, превышающей 3 млн руб. Для лиц с доходами выше 10 млн ставка составит 1,642 млн руб. плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн В ходе Гайдаровского форума в январе этого года глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что против роста ставки НДФЛ с 13% до 15%.

Он подчеркнул, что в целом является противником изменения НДФЛ, поскольку это «стабильный налог».

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов тогда заявил, что идея возможного введения так называемой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц — просто «слухи».

Ведомство Антона Силуанова к совещанию у премьера вынесло два своих старых предложения: завершить налоговый маневр для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и все тот же маневр 22/22 (снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%).

«Мы считаем, что такой налоговый маневр может быть после того, как будет закончена модернизация всех нефтеперерабатывающих заводов и не ранее 2023 года, плавно к 1 января 2025 года, к моменту создания единых рынков в рамках Евразийского экономического союза. В противном случае риски, которые вы назвали, они есть», — сказал министр Александр Новак на заседании Общественного совета 21 марта. По поводу налогового маневра в нефтянке однозначного решения пока нет. Минэнерго считает, что спешка в этом вопросе может быть крайне губительна для нефтепереработке в стране.

В начале марта первый замминистра энергетики Алексей Текслер говорил, что отсутствие фискальной стабильности создает основные проблемы для рынка нефтепереработки. В Минэнерго предлагают не проводить пока маневров, дать рынку понятный стабильный фискальный режим на перспективу до 2025 года, когда будет запущен единый рынок нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕАЭС. По мнению чиновников ведомства, это поддержит и рынок нефтепереработки, и инвестиционный климат.

Минфин подсчитал, что «размер поддержки отечественной нефтепереработки составляет порядка 1 триллиона рублей в год».

«Размер предоставленной поддержки всем НПЗ России за 2005-2016 годы более чем в пять раз превышает инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли за этот же период. Это говорит о неэффективности применяемого механизма государственной поддержки отрасли», — подчеркивал директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

«Здесь есть разные подходы, нужно по ним определиться», — сказал Медведев на совещании. Пока решение о проведении маневра принято не было.

В Минфине «Газете.Ru» ранее сообщили, что налоговые предложения могут быть внесены в весеннюю сессию Госдумы.