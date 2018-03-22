Минфин 21 марта завершил расчеты по новым выпускам евробондов «Россия-29» и «Россия-47»

"Размещение в очередной раз подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации со стороны различных категорий инвесторов, прежде всего, из Великобритании и США", — подчеркнули в ведомстве. В размещении приняли участие около 170 инвесторов.

"Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании", — отмечается в сообщении. Суммарно в обоих выпусках сложилась следующая структура спроса — фонды и управляющие компании приобрели — 67%, банки — 23%, страховые компании и прочие инвесторы — 10%.