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Минфин 21 марта завершил расчеты по новым выпускам евробондов «Россия-29» и «Россия-47»
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Минфин 21 марта завершил расчеты по новым выпускам евробондов «Россия-29» и «Россия-47» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин России завершил 21 марта расчеты по двумя новым выпускам евробондов «Россия-29» и «Россия-47». Размещение евробондов РФ вновь подтвердило устойчивый спрос инвесторов из Великобритании и США на российские суверенные облигации, говорится в материалах на сайте министерства.
"Размещение в очередной раз подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации со стороны различных категорий инвесторов, прежде всего, из Великобритании и США", — подчеркнули в ведомстве. В размещении приняли участие около 170 инвесторов.
"Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании", — отмечается в сообщении. Суммарно в обоих выпусках сложилась следующая структура спроса — фонды и управляющие компании приобрели — 67%, банки — 23%, страховые компании и прочие инвесторы — 10%.
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