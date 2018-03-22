Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в феврале на 1,5%

«Вклад промышленных видов деятельности в рост ВВП снизился до 0,4 п.п. в феврале с 0,6 п.п. в январе. Совокупный вклад других базовых видов деятельности оценивается на уровне 0,1 п.п. (0,3 п.п. в январе)», — говорится в сообщении. ВВП России в феврале 2018 года увеличился на 1,5%, следует из обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности. Март 2018 года». Уточненный показатель роста ВВП за январь составил 1,9%.

«По оценке Минэкономразвития России, существенный положительный вклад в рост ВВП продолжают вносить небазовые отрасли, в том числе операции с недвижимым имуществом, аренда и сектор услуг. Позитивная динамика наблюдается и в финансовой отрасли, где негативный эффект от снижения общего уровня ставок в экономике компенсируется продолжающимся устойчивым ростом объема кредитования», — говорится в сообщении. Рост грузооборота транспорта ускорился до 1,8% год к году, темпы роста оптовой и розничной торговли снизились до 0,9 год к году. Строительство показало околонулевую динамику.

По оценкам Минэкономразвития, рост ВВП в 2017 году составил 1,5%. По итогам 2017 года, по данным Росстата, экономика России выросла на 1,5%.

«Основная задача для нас — это обеспечение роста экономики. Будет рост экономики — будут и деньги. Президент поставил цель, чтобы наши темпы выросли на уровне не ниже мировых, выше. То есть 3,7-3,8% ВВП в год. Вы знаете, что за прошлый год это 1,5%, в этом году мы ожидаем около 2%», — сказал он. Ранее министр финансов финансов Антон Силуанов , [говорил] (https://rns.online/finance/Siluanov-ozhidaet-rosta-VVP-Rossii-na-urovne-2-po-itogam-2018-goda-2018-03-12/), что ожидает роста ВВП России на уровне 2% по итогам 2018 года.