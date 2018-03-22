В Минфине не увидели «пузырь» на рынке потребкредитования

"Я не вижу, честно говоря, сейчас такого пузыря. Надо сказать, что меры, принятые в последние несколько лет, повлияли очень положительно на это. Это закон о полной стоимости кредита, это закон, который обеспечил выведение антиростовщической надбавки для высоких ставок", — сказал Моисеев. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал об отсутствии "пузыря" на рынке потребительского кредитования. Об этом сообщает RNS. Он также добавил, что финансовые власти продолжают работу над введением запрета на выдачу кредитов гражданам. Ранее сообщалось, что Банк России принял решение ужесточить регулирование потребкредитов.