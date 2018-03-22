Акции Азии под давлением из-за риска торговой войны 

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Доллар снизился, после того как Федеральная резервная система (ФРС) США не сигнализировала о более быстрых темпах повышения ставок в этом году. Опасения по поводу предстоящего объявления президента США Дональда Трампа о торговых ограничениях оказывают давление на азиатские акции, сообщает Reuters.
Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,99%. Трейдеры вернулись на биржи после выходного дня. Лидерами роста стали акции энергетического сектора, поскольку цены на нефть растут на неожиданных данных о сокращении запасов нефти в США. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent к 9:49 мск снизилась на $0,09 (-0,13%) до $69,38 за баррель. В среду цена контрактов повысилась на $2,05 (3,04%) и достигла $69,47 за баррель. Южнокорейский индекс KOSPI в четверг вырос на 0,44%. Новозеландский S&P/NZX 50 опустился на 0,09%, после того как центробанк страны не изменил параметры денежно-кредитной политики. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,22%. Данные по рынку труда показали, что в феврале в экономике было создано 17,5 тыс. рабочих мест вместо ожидавшихся 20 тыс. При этом показатель полной занятости продемонстрировал значительный рост, отмечает MarketWatch. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,6%. Акции технологического гиганта Tencent Holdings падают на 3,6%. Ранее компания сообщила, что инвестиции в контент и технологии будут оказывать давление на рентабельность основного бизнеса. При этом прибыль интернет-гиганта в IV квартале превысила прогноз. Между тем, монетарный регулятор Гонконга повысил базовую ставку на 25 б.п., до 2%.