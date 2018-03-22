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Правительство обсуждает повышение подоходного налога
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Правительство обсуждает повышение подоходного налога 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». На одном из первых после выборов правительственных совещаний обсуждалось повышение налоговой нагрузки на население, для того чтобы увеличить некоторые расходы бюджета, как обещал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Фото: EPA/YURI KADOBNOV
Члены правительства обсуждали повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума, утверждают собеседники издания. По словам одного из них, решение об этом окончательно не принято. В то же время другой источник рассказал, что «консенсус достигнут». Кабмин рассматривает разные меры, но пока речь идет только о предложениях, решения будут приняты позже, заявила изданию пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. По словам источников «Ведомостей», министерство финансов предлагало для нефтяников обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ, а для экономики в целом — снизить страховые взносы до 22% в обмен на повышение НДС до тех же 22%. Впрочем, пока эти налоговые маневры не одобрены, отметили чиновники. В правительстве также обсуждались введение торгового сбора с оборота и отмена льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства.
Ссылки по теме
Путин: «Обсуждаем тему НДС, я пока не определился» Путин: Россия войдет в топ-5 экономик мира Белоусов: деньги на выполнение поручений Путина есть По информации издания, Минфин предложил заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив многочисленные выплаты в единое пособие для бедных. Владимир Путин в Послании Федеральному собранию объявил об увеличении расходов на здравоохранение и инфраструктуру. Как сообщали «Вести. Экономика», помощник президента Андрей Белоусов заявил, что достижение целей, указанных в Послании Федеральному собранию, обойдется в ближайшие шесть лет примерно в 1,5% ВВП. "Средств нам хватит. Сейчас эти расчеты уточняются. Примерно речь идет о величине, если говорить о шестилетии, порядка 1,5% ВВП. Это достаточно много, но, может быть, не фатально много", — сказал Белоусов (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, около двух третей из необходимых ресурсов удастся получить за счет ускорения экономического роста. "Остальную часть нам придется искать за счет дополнительной экономии. Такие возможности, безусловно, в бюджете есть", — отметил Белоусов.
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