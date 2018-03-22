Правительство обсуждает повышение подоходного налога 

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». На одном из первых после выборов правительственных совещаний обсуждалось повышение налоговой нагрузки на население, для того чтобы увеличить некоторые расходы бюджета, как обещал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Члены правительства обсуждали повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума, утверждают собеседники издания. По словам одного из них, решение об этом окончательно не принято. В то же время другой источник рассказал, что «консенсус достигнут». Кабмин рассматривает разные меры, но пока речь идет только о предложениях, решения будут приняты позже, заявила изданию пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. По словам источников «Ведомостей», министерство финансов предлагало для нефтяников обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ, а для экономики в целом — снизить страховые взносы до 22% в обмен на повышение НДС до тех же 22%. Впрочем, пока эти налоговые маневры не одобрены, отметили чиновники. В правительстве также обсуждались введение торгового сбора с оборота и отмена льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства.
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