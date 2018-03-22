Торговая война США и Китая начнется в 19.30 

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Американский президент Дональд Трамп объявит об ограничительных мерах против Китая 22 марта в 12.30 по вашингтонскому времени (19.30 по Москве), сообщил Белый дом.
EPA/JEROME FAVRE
Трамп подпишет меморандум «о борьбе с экономической агрессией Китая», говорится в ежедневном расписании, как отмечено в ежедневном расписании главы Белого дома. Представитель пресс-службы президента Радж Шах ранее заявил, что Трамп обвиняет правительство Китая в сознательных усилиях по манипулированию рынком, краже технологий и интеллектуальной собственности США. Китайская сторона не раз отвергала эти обвинения со стороны США и призывала Трампа не поддаваться эмоциям. Трамп также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию. Специалисты считают, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны. Торговый дефицит США с Китаем составил в 2017 году рекордные $375 млрдКак писали «Вести. Экономика», Белый дом готовит новый ответ на то, что власти США называют неподобающей торговой практикой Китая. За счет новых мер китайские компании столкнутся с ужесточением правил по приобретению передовых американских технологий и инвестициям в американские компании, сообщили источники, которые участвовали в проработке вопроса. Список новых ограничений администрация президента США планирует опубликовать 22 марта. Кроме этого, как ожидается, американские власти введут в отношении Китая новые тарифы на импорт, общий объем которых оценивается на сумму не менее $30 млрд