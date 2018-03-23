Россия может стать жертвой торговой войны Трампа

«Ъ» назвал главных жертв торговой войны Трампа

"Основными жертвами торговой войны, которую объявил 1 марта почти всему миру Дональд Трамп, могут в итоге оказаться Россия и Китай. Вашингтон приостановил введение пошлин на сталь и алюминий против почти всех основных партнеров, кроме Москвы и Пекина, фронт борьбы с которым, наоборот, резко расширился", — сообщает издание. Главными жертвами торговой войны президента США Дональда Трампа станут Россия Китай . Об этом пишет "Коммерсантъ"

Как стало известно, 23 марта совет по товарной торговле ВТО проведет первое в 2018 году заседание, в ходе которого по запросу Китая и России будут обсуждаться пошлины США.

Помимо этого, совет рассмотрит ограничения по импорту в США рыбы и морепродуктов, а также практики торговых ограничений в России.

Уточняется, что "даже если спор в ВТО начнется, его перспективы неясны, поскольку США используют те же аргументы, что и Россия в торговом конфликте с Украиной ".