Президент США Дональд Трамп, как ожидается, 22 марта объявит о введении пошлины на ряд товаров из Китая на 60 млрд долларов в год. Мера коснется примерно 100 наименований продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин «похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или вынудил передать ее «в обмен на доступ к своему рынку».
Китай обещает ответить на протекционистские меры США. В Пекине выражают решительный протест в связи с решением Дональда Трампа о повышении пошлин на китайские товары. «Мы не будем сидеть сложа руки и непременно предпримем ответные шаги», — обещает Минкоммерции Китая. Почему Трамп решил ввести торговые меры в отношении Китая? Вот что говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев:
Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН «Когда Трамп пришел к власти, главной была объявлена цель — это снижение торгового дефицита. Прошел год и в январе, по последним данным, торговый дефицит США пока со всем миром составил рекордные 56 млрд долларов. Это, по-моему, самый большой дефицит за несколько лет. Более того, по итогам 2017 года торговый дефицит США по сравнению с последним годом Барака Обамы вырос на 100 млрд долларов. То есть при Трампе произошло ухудшение состояния торгового дефицита США. Естественно, что главное здесь — торговля с Китаем, потому что торговый дефицит проваливается именно тут. Может быть, американцы считают, что надо применять уже какие-то дополнительные санкции и меры, чтобы уменьшить торговый дефицит, потому что игра по прежним рыночным правилам ни к чему не привела, то есть ситуация не изменилась ни на йоту, она ухудшается».
Какими могут быть последствия торговой войны США и Китая? Комментирует управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин
Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Китай в какой-то степени будет доволен последствиями этих событий, потому что в итоге получит и ослабление юаня через какое-то время в результате всех этих событий, а Китаю это тоже нужно. Не стоит видеть это все крайне линейно и просто, как заголовки сейчас „торговая война“, „конец света“, „экономика рухнет“. Слишком поверхностное восприятие этих процессов. У Дональда Трампа существует точка зрения: Япония, Китай и другие страны десятилетия имели протекционистскую политику, направленную против экономики США. И он прав, потому что так и есть. Сейчас он хочет это исправить. Дональд Трамп критиковал предыдущие администрации, что они десятилетиями не только не понимали, что происходит в торговле глобальной, но десятилетиями не пытались ничего исправить. И у него эта точка зрения существовала много лет назад, и он собирается ее имплементировать в ближайшие годы. И мы увидим, как США перестанут быть местом, куда можно ввозить товары, но избежать обратного ввоза со стороны США. Трамп пытается добиться, например, от Европы, чтобы американские автомобили могли быть ввезены без пошлины, в то время как они ввозятся с пошлинами. Он говорит: почему Германия хочет, чтобы условия были такие: Германия продает нам без пошлин, а мы продаем с пошлинами Германии? Поэтому все не так однозначно, но не нужно думать, что это катастрофа, которая прямо грядет».
Китайская англоязычная газета China Daily написала, что мир должен совместно противостоять торговой войне, которую развязывает Трамп. Она предупредила, что репрессивные торговые меры США могут коснуться не только Китая. Ранее в марте администрация США ввела пошлины на сталь и алюминий. Не дожидаясь протекционистских мер, американские торговые сети уже начали отказываться от китайских товаров. Так, крупнейший продавец электроники в США Best Buy прекратил все отношения с китайским производителем смартфонов Huawei, сообщает Reuters.