Новая торговая война — США против Китая

Президент США Дональд Трамп , как ожидается, 22 марта объявит о введении пошлины на ряд товаров из Китая на 60 млрд долларов в год. Мера коснется примерно 100 наименований продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин «похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или вынудил передать ее «в обмен на доступ к своему рынку».

Китай обещает ответить на протекционистские меры США. В Пекине выражают решительный протест в связи с решением Дональда Трампа о повышении пошлин на китайские товары. «Мы не будем сидеть сложа руки и непременно предпримем ответные шаги», — обещает Минкоммерции Китая. Почему Трамп решил ввести торговые меры в отношении Китая? Вот что говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН , доктор экономических наук Владимир Васильев

Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН «Когда Трамп пришел к власти, главной была объявлена цель — это снижение торгового дефицита. Прошел год и в январе, по последним данным, торговый дефицит США пока со всем миром составил рекордные 56 млрд долларов. Это, по-моему, самый большой дефицит за несколько лет. Более того, по итогам 2017 года торговый дефицит США по сравнению с последним годом Барака Обамы вырос на 100 млрд долларов. То есть при Трампе произошло ухудшение состояния торгового дефицита США. Естественно, что главное здесь — торговля с Китаем, потому что торговый дефицит проваливается именно тут. Может быть, американцы считают, что надо применять уже какие-то дополнительные санкции и меры, чтобы уменьшить торговый дефицит, потому что игра по прежним рыночным правилам ни к чему не привела, то есть ситуация не изменилась ни на йоту, она ухудшается».

Какими могут быть последствия торговой войны США и Китая? Комментирует управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Китай в какой-то степени будет доволен последствиями этих событий, потому что в итоге получит и ослабление юаня через какое-то время в результате всех этих событий, а Китаю это тоже нужно. Не стоит видеть это все крайне линейно и просто, как заголовки сейчас „торговая война“, „конец света“, „экономика рухнет“. Слишком поверхностное восприятие этих процессов. У Дональда Трампа существует точка зрения: Япония , Китай и другие страны десятилетия имели протекционистскую политику, направленную против экономики США. И он прав, потому что так и есть. Сейчас он хочет это исправить. Дональд Трамп критиковал предыдущие администрации, что они десятилетиями не только не понимали, что происходит в торговле глобальной, но десятилетиями не пытались ничего исправить. И у него эта точка зрения существовала много лет назад, и он собирается ее имплементировать в ближайшие годы. И мы увидим, как США перестанут быть местом, куда можно ввозить товары, но избежать обратного ввоза со стороны США. Трамп пытается добиться, например, от Европы, чтобы американские автомобили могли быть ввезены без пошлины, в то время как они ввозятся с пошлинами. Он говорит: почему Германия хочет, чтобы условия были такие: Германия продает нам без пошлин, а мы продаем с пошлинами Германии? Поэтому все не так однозначно, но не нужно думать, что это катастрофа, которая прямо грядет».