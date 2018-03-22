ЦБ Китая ответил на повышение ставки ФРС

Спустя буквально несколько минут, после того как ФРС ожидаемо повысила ставку на 0,25%, экономисты и другие наблюдатели сделали прогноз — теперь очередь Китая

В последние годы Народный банк Китая не повышал ключевую ставку, однако занимался ужесточением монетарной политики в различных ее проявлениях, используя операции обратного РЕПО. Но сегодня все изменилось, и прогнозы экспертов оказались верными.

Китайский регулятор сегодня снова проводит операции обратного РЕПО, и ставка по семидневным операциям была повышена на 5 б. п. до 2,22%. Таким образом, ЦБ Китая продолжает уже устоявшуюся традиция повышать ставку в ответ на повышение со стороны Федрезерва.

Аналогичные действия, напомним, были произведены 13 декабря: когда Федрезерв также повысил ставку, китайские монетарные власти повысили ставку семидневного обратного РЕПО с 2,45% до 2,50%.

Комментируя свое решение, Народный банк Китая заявил, что повышение ставок соответствует ожиданиям рынка, добавив также, что оно поможет ограничить иррациональное финансирование и стабилизировать общий коэффициент левериджа.

Стоит также отметить, что некоторые наблюдатели утверждают следующее: НБК более не нуждается в том, чтобы отвечать на решения ФРС. Юань в последнее время достаточно укрепился, и ЦБ нет необходимости защищать свою валюту.

Кстати, говоря о валюте: ЦБ Китая сегодня зафиксировал курс юаня на уровне 6,3167, что на 0,4% больше (юань укрепился), чем в среду, что является самым сильным скачком с 27 февраля.

Добавим, что и американский, и китайский фондовые рынки отреагировали на повышение ставок падением.

Нельзя не сказать и о том, что основная интрига — торговые войны. Уже сегодня или в пятницу США могут ввести запретные меры в отношении КНР на миллиарды долларов. Торговые санкции связаны с "кражей интеллектуальной собственности", которая производится Китаем в отношении США при прямом участии государства согласно версии американской стороны, как передают западные СМИ.

ФРС повысила ставку до 1,5-1,75%

Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой процентной ставки на 0,25% до уровня 1,5-1,75%.

По итогам двухдневного заседания 20–21 марта, первого под руководством нового главы ФРС Джерома Пауэлла , чиновники приняли решение продолжить ужесточение монетарной политики.

В тексте сопровождающего заявления Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС довольно заметный акцент сделан на ожиданиях роста инфляции.

Вместе с этим были также внесены изменения в макроэкономический прогноз ФРС.

Новые прогнозные оценки американского ЦБ предполагают более быстрые темпы роста ВВП, более низкий показатель безработицы и более высокие процентные ставки в США в ближайшие несколько лет.

Отметим также, что на текущий год сохранен прогноз по повышениям ставок (без учета вчерашнего) — еще два. А вот на следующий год прогноз был увеличен до трех повышений.