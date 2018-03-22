Инвесторы раскупили ОФЗ перед заседанием ЦБ РФ

Министерство финансов в среду успешно разместило облигации федерального займа на 30 млрд руб., при этом спрос в три раза превысил предложение.

Инвесторам по традиции были предложены два выпуска.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 20 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 99,2466% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,12% годовых. Спрос — 60,751 млрд руб, то есть втрое выше предложения.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 10 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 101,7816% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,55% годовых. Спрос также втрое превысил предложение и составил 29,409 млрд руб.

Для выполнения плана на текущий квартал Минфину осталось продать ОФЗ всего на 7 млрд руб.

Высокий спрос способствовал снижению доходностей на вторичном рынке. Так, по десятилетним бумагам доходность опустилась до 7,03%, однако были и другие позитивные факторы.

Прежде всего — бурный рост цен на нефть, который продолжается уже несколько дней. Стоимость барреля смеси Brent приблизилась к отметке в $70.

Ранее "Вести. Экономики" уже писали, что на рынке сложилась ситуация, при которой котировки "черного золота" могут обновить максимумы этого года.

Рост нефтяных цен привел к укреплению рубля. Доллар на Московской бирже опустился ниже $57 руб., единая европейская валюте опустилась в районе 70 руб.

Укрепление рубля также играет на руку котировкам ОФЗ, так как для иностранных инвесторов, использующих стратегию carry trade, необходимо укрепление или как минимум стабильность валюты, в которую они вкладывают.

К слову, аналитики начали предрекать рублю новый обвал. По их мнению в апреле-мае на фоне сезонного роста импорта, сокращения экспорта энергоносителей и начала сезона дивидендных выплат чистый приток валюты упадет вдвое и едва превысит $4 млрд в месяц, что приведет к падению курса. Впрочем, аналитики постоянно предсказывают обвал рубля, но этого пока так и не происходит, поэтому не стоит делать далекоидущие выводы.

Отметим также, что размещение ОФЗ прошло на фоне заседания ФРС . Американский регулятор повысил ставку на 0,25%, однако это вряд ли приведет к снижению привлекательности рублевых облигаций. Дело в том, что реальная процентная ставка все еще остается очень высокой.

Конечно, если официальная инфляция повысится до целевого уровня ЦБ РФ в 4%, то ситуация изменится, однако пока этого не происходит.

Ну а в пятницу состоится заседание Банка России, где, как ожидается, снова будет снижена ставка, что также уже заложено в ожидания рынка.