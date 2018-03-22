Ещё
Инвесторы раскупили ОФЗ перед заседанием ЦБ РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвесторы раскупили ОФЗ перед заседанием ЦБ РФ 

Вести Экономика 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство финансов в среду успешно разместило облигации федерального займа на 30 млрд руб., при этом спрос в три раза превысил предложение.
Инвесторам по традиции были предложены два выпуска.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 20 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 99,2466% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,12% годовых. Спрос — 60,751 млрд руб, то есть втрое выше предложения.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 10 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 101,7816% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,55% годовых. Спрос также втрое превысил предложение и составил 29,409 млрд руб.
Для выполнения плана на текущий квартал Минфину осталось продать ОФЗ всего на 7 млрд руб.
Высокий спрос способствовал снижению доходностей на вторичном рынке. Так, по десятилетним бумагам доходность опустилась до 7,03%, однако были и другие позитивные факторы.
Прежде всего — бурный рост цен на нефть, который продолжается уже несколько дней. Стоимость барреля смеси Brent приблизилась к отметке в $70.
Ранее "Вести. Экономики" уже писали, что на рынке сложилась ситуация, при которой котировки "черного золота" могут обновить максимумы этого года.
Рост нефтяных цен привел к укреплению рубля. Доллар на Московской бирже опустился ниже $57 руб., единая европейская валюте опустилась в районе 70 руб.
Укрепление рубля также играет на руку котировкам ОФЗ, так как для иностранных инвесторов, использующих стратегию carry trade, необходимо укрепление или как минимум стабильность валюты, в которую они вкладывают.
К слову, аналитики начали предрекать рублю новый обвал. По их мнению в апреле-мае на фоне сезонного роста импорта, сокращения экспорта энергоносителей и начала сезона дивидендных выплат чистый приток валюты упадет вдвое и едва превысит $4 млрд в месяц, что приведет к падению курса. Впрочем, аналитики постоянно предсказывают обвал рубля, но этого пока так и не происходит, поэтому не стоит делать далекоидущие выводы.
Отметим также, что размещение ОФЗ прошло на фоне заседания ФРС. Американский регулятор повысил ставку на 0,25%, однако это вряд ли приведет к снижению привлекательности рублевых облигаций. Дело в том, что реальная процентная ставка все еще остается очень высокой.
Конечно, если официальная инфляция повысится до целевого уровня ЦБ РФ в 4%, то ситуация изменится, однако пока этого не происходит.
Ну а в пятницу состоится заседание Банка России, где, как ожидается, снова будет снижена ставка, что также уже заложено в ожидания рынка.
Вести Экономика: последние новости
Будут ли «фанаты» доллара праздновать успех? Атака на "Северный поток-2": кому выгодно? Минтруд: зарплаты в РФ выросли на 7% в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1172
Украина назло России уничтожила свою промышленность190
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Панин с огромным долгом сбежал из России172
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение