Пассажиропоток на международном авиационном рынке в январе стал самым низким за последние 4 года

Несмотря на медленный старт, динамика экономического роста позитивно скажется на динамике мирового пассажиропотока в 2018 году, отмечает глава IATA Александр де Жюньяк. Однако по мнению эксперта, развитие торговой войны между США ЕС может послужить сдерживающим фактором для роста.