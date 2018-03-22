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Пассажиропоток на международном авиационном рынке в январе стал самым низким за последние 4 года
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Пассажиропоток на международном авиационном рынке в январе стал самым низким за последние 4 года
РЖД-Партнер
32 минуты назад
Фото:
РЖД-Партнер
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Несмотря на медленный старт, динамика экономического роста позитивно скажется на динамике мирового пассажиропотока в 2018 году, отмечает глава IATA Александр де Жюньяк.
Однако по мнению эксперта, развитие торговой войны между
США
и
ЕС
может послужить сдерживающим фактором для роста.
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