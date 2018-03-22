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СМИ: в России может вырасти подоходный налог
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СМИ: в России может вырасти подоходный налог 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России может вырасти налог на доходы физических лиц с 13% до 15%, пишет газета «Ведомости».
Данный вопрос обсуждался на одном из первых после президентских выборов совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Как пишет издание, прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15-16% и введение такого минимума.
Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила, что обсуждаются разные меры, но пока речь идет только о предложениях. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство не планирует менять ставку подоходного налога, она останется на уровне 13 процентов.
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