СМИ: в России может вырасти подоходный налог 

В России может вырасти налог на доходы физических лиц с 13% до 15%, пишет газета «Ведомости».
Данный вопрос обсуждался на одном из первых после президентских выборов совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Как пишет издание, прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15-16% и введение такого минимума.
Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила, что обсуждаются разные меры, но пока речь идет только о предложениях. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство не планирует менять ставку подоходного налога, она останется на уровне 13 процентов.