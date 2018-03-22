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Каким бы ни было решение ЦБ по ставке, оно не снизит привлекательность вложений в ОФЗ, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»
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Каким бы ни было решение ЦБ по ставке, оно не снизит привлекательность вложений в ОФЗ, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам» 

Прайм 57 минут назад
Фото: Прайм
Индекс широкого рынка S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones просели на 0,18%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,26%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась без изменений на уровне 2,88 процента.
ФРС повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подтвердив ее трехкратное увеличение до конца текущего года. В свою очередь в 2019 году регулятор планирует довести ставку по федеральным фондам до 2,9%, что также предполагает три повышения ставки.
В то время как Европа и США договорились найти приемлемое решение по стали и алюминию, сегодня Дональд Трамп намерен озвучить планы по введению ограничительных мер в отношении торговли с Китаем. Данная инициатива президента предполагает установление таможенных пошлин на товары из Поднебесной на сумму от $30 до $60 млрд в год. Также планируется ввести ограничения для китайских компаний на покупку американских активов и технологий.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 3,28%, закрывшись на отметке $69,80 на фоне прогноза ФРС по росту экономики США, который в 2018 году по оценке регулятора должен составить 2,7%, и данных от Минэнерго страны, показавших снижение запасов «черного золота» и значительно превысивших прогнозы экспертов.
В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $68,80 и $68, ближайшие сопротивления расположены на $69,90 и $70,40, основные $70,95 и $71,30.
Для российских фондовых площадок и рубля важным днем будет пятница, когда Банк России озвучит свое решение по уровню ключевой ставки, где она будет понижена на 25 базисных пункта, с нынешних 7,50% годовых до 7,25%, и хотя это может снизить эффективность спекулятивной стратегии carry trade, тем не менее пока привлекательность ОФЗ останется на приемлемом уровне, несмотря на снижение спреда со ставкой ФРС, что в свою очередь не приведет к сильному ослаблению курса национальной валюты.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2309,36 п., прибавив 0,79%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2290 п., проход которой снова повысит угрозу продаж. В свою очередь для продолжения среднесрочного роста индикатору нужно закрепиться над отметкой 2320 пунктов.
В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступают 127000 п. и основной 126500 п., при проходе которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 129100 п.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,88, укрепившись на 1,13% по отношению к доллару США на фоне продолжающегося ралли в ценах на нефть.
На данном этапе сопротивлением в паре выступает отметка 57 и 57,40. Локальные поддержки расположены на отметках 56,80 и 56,50.
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