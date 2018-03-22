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Покупатели российских акций сегодня не будут чувствовать себя комфортно, — Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
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Покупатели российских акций сегодня не будут чувствовать себя комфортно, — Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Очень интересно, что ждет нефтяные котировки — вчерашний максимум 69,82 находится в районе верхней границы повышательного коридора. Дальнейшее движение котировок наверх будет затруднено по «техническим» причинам.
На прошлой неделе объемы запасов нефти в США неожиданно понизились, на фоне падения импорта и роста загрузки производственных мощностей НПЗ, причем объемы запасов бензина и дистиллятов тоже понизились, сообщило Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США в среду. За неделю по 16 марта запасы нефти упали на 2,6 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 2,6 млн барр. Запасы в терминале в Кушинге выросли на 905 тысяч барр. Немного расстроить «быков» может рост объемов нефтедобычи в США, который за неделю обновил рекордный максимум, составив 10,4 млн баррелей в сутки. Чистый объем импорта сырой нефти на прошлой неделе упал на 594 тысяч баррелей в сутки. Объемы переработки нефти выросли на 410 тысяч баррелей в сутки, а загрузка мощностей НПЗ увеличилась на 1,7 пп. до 91,7% суммарной мощности, согласно данным EIA.
«Объемы переработки нефти продолжают демонстрировать сильную динамику. Сейчас они почти на 1 млн баррелей в сутки превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Особенно сильным ростом отличается нефтеперерабатывающая активность на побережье Мексиканского залива, где объемы нефтепереработки приближаются к 9 млн баррелям в сутки», — говорит директор аналитической компании по сырьевым рынкам ClipperData Мэтт Смит. Запасы бензина упали на 1,7 млн баррелей, в то время как опрошенные Reuters аналитики ожидали падения на 2,0 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,0 млн баррелей против ожидавшихся 1,7 млн барр.
Интересная тема, о которой почему-то мало говорят в контексте нефтяных цен — выборы президента Венесуэлы, которые состоятся через несколько недель (20 мая). В последние годы нефтедобыча в Венесуэле постоянно падает, но в случае проигрыша на выборах Николаса Мадуро, нефтяная отрасль может получить инвестиции, и нефтедобыча снова начнет расти.
В среду фондовый рынок США по итогам торгов немного понизился. Главные американские биржевые индексы в ходе высоковолатильных торгов после повышения ставок ФРС США растеряли продемонстрированный ранее рост. Сильный рост акций энергетических компаний смягчил падение рынка. ФРС повысила процентные ставки и опубликовала прогноз, согласно которому до конца года будет еще не менее двух повышений ставок. Укрепилась уверенность в том, что снижение налогов и увеличение бюджетных расходов будут стимулировать экономику и инфляцию и в будущем приведут к более агрессивному ужесточению монетарной политики.
Повышения ставок ФРС ожидали многие. Новый глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что американский ЦБ пытался найти «золотую середину» в вопросе повышения ставок. «Сейчас ФРС действительно с оптимизмом смотрит на экономику, причем не только на этот год, но и на следующий», — говорит главный инвестиционный стратег в LeutholdGroup Джим Полсен».
После оглашения решения ФРС повысить ставки, акции финансовых компаний сначала продолжили рост, но затем этот рост растеряли, и индекс финансового сектора S&P 500 Financials завершил торги снижением на 0,04%. Под давлением оказались сектора коммунальных услуг и недвижимости, чувствительные к повышению ставок ФРС. Индексы S&P 500 Utilities и S&P 500 RealEstate потеряли по итогам торгов соответственно 0,40% и 0,92%. Волатильность на американском фондовом рынке после новости о повышении ставок ФРС увеличилась, так как доходность 10-летних облигаций Казначейства США приблизилась к 3%, обновив месячный максимум в 2,936%.
Индекс акций компаний энергетического сектора S&P 500 Energy подскочил по итогам торгов на 2,63% и уже во второй день подряд послужил позитивным фактором для общей динамики фондового рынка. Цены на нефть дошли до 6-недельного максимума, на фоне неожиданного падения объема запасов в США и продолжающихся беспокойств касательно возможности возникновения перебоев с поставками ближневосточной нефти.
Участники рынка продолжают пытаться понять, сколько раз будут повышаться ставки ФРС в этом году: сохранит ли ФРС намерение повысить ставки три раза, или же будет четыре повышения. По итогам торгов среды индекс DowJonesIndustrialAverage упал на 0,18% до 24682,31, S&P 500 тоже потерял 0,18% и завершил торговую сессию на отметке 2711,93, а NasdaqComposite понизился на 0,26% до 7345,28.
Акции Facebook прибавили 0,74%. Марк Цукерберг заявил, что компания «совершила ошибки».
В конце этой недели в США истекает срок действия финансирования федерального правительства. В среду лидеры в Конгрессе приблизились к тому, чтобы достичь соглашения по проекту закона о бюджетном финансировании, который предполагает внушительные государственные расходы в объеме $1,3 трлн. В рамках этого закона, в случае его принятия, финансирование правительства будет осуществляться до сентября. Палата представителей и Сенат должны проголосовать за этот законопроект в пятницу до полуночи (по вашингтонскому времени), чтобы не допустить третьего за этот год закрытия правительства. В среду Трамп выразил неуверенность насчет того, будет ли он поддерживать этот законопроект, так как в нем не предусмотрено осуществление финансирования иммиграционной политики в достаточном объеме. Но позднее представитель Белого дома сообщил, что ряд разногласий улажены, в том числе по строительству стены на южной границе страны и другим вопросам касательно иммиграции, а также по вопросам финансирования транспортной инфраструктуры и армии.
Но всё же есть некоторый риск того, что в конце недели произойдет кратковременное закрытие правительства, так как кто-нибудь из сенаторов может воспрепятствовать ускоренной процедуре рассмотрения законопроекта о финансировании правительства в Сенате и сорвать крайний срок, который наступает в пятницу. Ряд сенаторов выразили беспокойство в связи с тем, что законопроект очень объемный, а времени на его ознакомление осталось мало.
Сегодня Дональд Трамп может объявить о новых мерах против Китая, и фондовый рынок Поднебесной сейчас снижается. США обвиняют Китай во многих грехах, в частности в краже технологий и манипулированием рынком. Китай тоже молчать не будет, поэтому сценарий большой торговой войны вполне реален. Думаю, что в связи с этим покупатели российских акций сегодня не будут чувствовать себя комфортно. Новые пошлины США на сталь и алюминий могут затронуть интересы отечественных металлургов.
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