Концепция регулирования выбросов изменилась

Минэкономики направило на согласование в ведомства проект концепции федерального закона о регулировании выбросов парниковых газов. Ее суть — в создании механизма поддержки проектов в области сокращения выбросов (прежде всего программ энергоэффективности) через налоговые льготы и кредиты. Более радикальные меры — как введение в какой-либо форме «цены на углерод», против чего ранее выступал, в частности, РСПП , — из проекта исчезли.

Концепцию проекта федерального закона «О регулировании объема выбросов парниковых газов», на нее ссылается «Коммерсантъ», Минэкономики разрабатывает по «Плану обеспечения к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов (ПГ) до уровня не более 75% от 1990 года» (утвержден еще в апреле 2014 года). Доклад о концепции Минэкономики должно представить в Белый дом к лету — а через год по плану подготовки ратификации Парижского соглашения должен быть готов проект самого закона.

То, что цели по снижению выбросов (и внутренняя, по снижению выбросов к 2020 году, и «международная», минус 25–30% от уровня 1990 года к 2030 году) будут достигнуты, признает и Минэкономики.

Концепция предполагает прежде всего поддержку проектов по сокращению выбросов, а также инициатив в лесном секторе (увеличивающих поглощение парниковых газов) — через снижение налогов, налоговые кредиты и понижающие коэффициенты для амортизации оборудования. Основным инструментом предполагается энергоэффективность. По данным «Ъ», новый комплекс мер, нацеленный на перезапуск программ энергоэффективности, также отправлен в правительство, но пока не утвержден. На днях Минэкономики предложило изменить и требования к программам энергосбережения, включив в них отчетность по снижению выбросов CO2 для регулируемых отраслей.

Формулировки же о возможных «переходах к другим механизмам с ценой на углерод при выявлении такой необходимости» из последней версии концепции исчезли — создавать рынок квот на выбросы или вводить «углеродный» налог Минэкономики пока не хочет. Вместе с тем, по данным Всемирного банка , сейчас в мире уже более 40 стран используют такие механизмы «цены на углерод».

Наконец, концепция Минэкономики предполагает запуск системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов для крупных эмитентов ПГ.