Ещё
Концепция регулирования выбросов изменилась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концепция регулирования выбросов изменилась 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
Минэкономики направило на согласование в ведомства проект концепции федерального закона о регулировании выбросов парниковых газов. Ее суть — в создании механизма поддержки проектов в области сокращения выбросов (прежде всего программ энергоэффективности) через налоговые льготы и кредиты. Более радикальные меры — как введение в какой-либо форме «цены на углерод», против чего ранее выступал, в частности, РСПП, — из проекта исчезли.
Концепцию проекта федерального закона «О регулировании объема выбросов парниковых газов», на нее ссылается «Коммерсантъ», Минэкономики разрабатывает по «Плану обеспечения к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов (ПГ) до уровня не более 75% от 1990 года» (утвержден еще в апреле 2014 года). Доклад о концепции Минэкономики должно представить в Белый дом к лету — а через год по плану подготовки ратификации Парижского соглашения должен быть готов проект самого закона.
То, что цели по снижению выбросов (и внутренняя, по снижению выбросов к 2020 году, и «международная», минус 25–30% от уровня 1990 года к 2030 году) будут достигнуты, признает и Минэкономики.
Концепция предполагает прежде всего поддержку проектов по сокращению выбросов, а также инициатив в лесном секторе (увеличивающих поглощение парниковых газов) — через снижение налогов, налоговые кредиты и понижающие коэффициенты для амортизации оборудования. Основным инструментом предполагается энергоэффективность. По данным «Ъ», новый комплекс мер, нацеленный на перезапуск программ энергоэффективности, также отправлен в правительство, но пока не утвержден. На днях Минэкономики предложило изменить и требования к программам энергосбережения, включив в них отчетность по снижению выбросов CO2 для регулируемых отраслей.
Формулировки же о возможных «переходах к другим механизмам с ценой на углерод при выявлении такой необходимости» из последней версии концепции исчезли — создавать рынок квот на выбросы или вводить «углеродный» налог Минэкономики пока не хочет. Вместе с тем, по данным Всемирного банка, сейчас в мире уже более 40 стран используют такие механизмы «цены на углерод».
Наконец, концепция Минэкономики предполагает запуск системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов для крупных эмитентов ПГ.
Разработанная Минэкономики концепция — «шаг в правильном направлении, но сильно запаздывающий», считает Олег Плужников, возглавляющий климатическое направление в "Деловой России". «С учетом опережающего развития жестких требований международного углеродного регулирования (в отдельных секторах, например в авиации, уже с 2019 года) принятие этого закона только во второй половине 2019 года усиливает риски дополнительных дискриминационных мер против энергоемких предприятий РФ и их продукции», — полагает эксперт.
Финмаркет: последние новости
Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5% В НК хотят дополнительно включить 6 обязательных платежей Дискуссия о нефтяном налоговом маневре продолжается
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1187
Украина назло России уничтожила свою промышленность195
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Панин с огромным долгом сбежал из России173
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение