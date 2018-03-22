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Вашингтон объявит торговую войну Пекину
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Вашингтон объявит торговую войну Пекину 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В графике американского президента на сегодня запланировано подписание меморандума о предотвращении «экономической агрессии» Китая. В США уверены — Пекин вынуждал компании Соединенных Штатов предоставлять свою интеллектуальную собственность, используя ограничения на участие иностранного капитала.
Обращаться в ВТО — Америка не собирается. Решит проблемы самостоятельно — новыми пошлинами на китайские товары. Предполагается, что они составят 60 миллиардов долларов.
Пекин в свою очередь готовит ответные меры. В частности, это будут пошлины на американские сельскохозяйственные товары. Так, Пекин готов ввести сборы на американскую сою и продукцию животноводства, сообщает телеканал «Россия 24».
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