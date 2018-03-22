Подсчитана стоимость реформ Путина

Росбанк подсчитал стоимость реформ Путина

Затраты на проведение реформ, предложенных переизбранным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, могут составить 20,5 трлн руб. в период 2018-2024 гг. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзора « Россия после выборов», подготовленного экономистами Росбанка Евгением Кошелевым и Анной Заигриной. Из этой суммы 8,4 трлн руб. придется на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 трлн — на здравоохранение, 3,6 трлн — на образования и 3,4 трлн — на улучшение демографической ситуации.

Профинансировать реформы можно будет при условии расходов консолидированного бюджета на уровне 34% от ВВП. Экономисты подсчитали, что средства на шесть лет можно изыскать за счет сокращения соцрасходов — 7,8 трлн руб., расходов на оборону — 6 трлн руб., увеличения доходов на 4 трлн руб. и ослабления бюджетного правила, которое обеспечит 2,7 трлн руб. Последнее рассчитано из цены на нефть в $40 и ежегодной индексации на 2%, но цена отсечения может быть и повышена, как ранее предлагал руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин . Авторы отмечают, что при повышении цены отсечения до $45 за барр. и курсе в 64,7 руб. за доллар можно высвободить 525 млрд

Параметры распределения средств между расходными статьями эксперты взяли из программы руководителя ЦСР Алексея Кудрина. При своевременном проведении реформ несырьевую налоговую базу можно увеличивать на 2,5–3% ежегодно и получить еще 4 трлн руб. за шесть лет, считают в Росбанке.